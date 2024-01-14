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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يؤدي واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور محمد الضويني.. صور

شيخ الازهر
شيخ الازهر

وصل  الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمسجد المشير طنطاوي؛ لتقديم واجب العزاء للدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، في وفاة والدته.

ويتلقى الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عزاء والدته، بقاعة الصفا، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

 


وكان وكيل الأزهر كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سيقام عزاء والدتي الحبيبة المغفورة لها بإذن الله تعالى، غدًا الأحد بعد صلاة المغرب، بقاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم.

 

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