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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النائب محمد أبو العينين يؤدي واجب العزاء في والدة وكيل الأزهر.. صور

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين

أدى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، واجب العزاء، في والدة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في حضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

النائب محمد أبو العينين يؤدي واجب العزاء في والدة وكيل الأزهر.. صور
النائب محمد أبو العينين يؤدي واجب العزاء في والدة وكيل الأزهر.. صور
النائب محمد أبو العينين يؤدي واجب العزاء في والدة وكيل الأزهر.. صور
النائب محمد أبو العينين يؤدي واجب العزاء في والدة وكيل الأزهر.. صور
النائب محمد أبو العينين يؤدي واجب العزاء في والدة وكيل الأزهر.. صور
النائب محمد أبو العينين يؤدي واجب العزاء في والدة وكيل الأزهر.. صور
النائب محمد أبو العينين يؤدي واجب العزاء في والدة وكيل الأزهر.. صور
النائب محمد أبو العينين يؤدي واجب العزاء في والدة وكيل الأزهر.. صور
النائب محمد أبو العينين يؤدي واجب العزاء في والدة وكيل الأزهر.. صور
النائب محمد أبو العينين يؤدي واجب العزاء في والدة وكيل الأزهر.. صور

ويتلقى الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عزاء والدته، في قاعة الصفا، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان وكيل الأزهر، أعلن موعد ومكان إقامة عزاء والدته، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث كتب: “سيقام عزاء والدتي الحبيبة المغفورة لها بإذن الله- تعالى-، الأحد، بعد صلاة المغرب، في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم”.

النائب محمد أبو العينين الدكتور محمد الضويني والدة الدكتور محمد الضويني العزاء شيخ الأزهر

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