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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أهم الأخبار.. ضربة لتجار الدولار.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق.. معجب يفاجئ نوال الزغبي

منتخب مصر
منتخب مصر

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في أهم الاخبار.

تغيير وزاري مرتقب.. إعلامية تكشف المرشحين
 

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تصدر تحذيرا لـ 3 محافظات
 

مفاجأة غير سعيدة بسوق الذهب
 

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار
 

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق في كأس أمم إفريقيا
 

تجنب الوقوف في الطابور.. طريقة حجز تذاكر معرض الكتاب إلكترونيا
 

معجب يفاجئ نوال الزغبي بعرض على الهواء.. والأخيرة ترد: لازم أدرس مواصفاتك| فيديو
 

حريق هائل بعدة ناقلات نفط في ولاية نيو هامبشير الأمريكية.. فيديو
 

الأرصاد الذهب الدولار كاس امم افريقيا معرض الكتاب

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