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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

استجابة لنداء شيخ الأزهر بإغاثة غزة..

قرية جوجر بالدقهلية تشارك بـ6 شاحنات في قافلة بيت الزكاة والصدقات لغزة

بيت الزكاة والصدقات
بيت الزكاة والصدقات

تلقى «بيت الزكاة والصدقات» اتصالًا من أهالي قرية «جوجر» مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، للمشاركة في حملة البيت «أغيثوا غزة»؛ للتبرع بعدد 6 شاحنات تتضمن مواد غذائية وبطاطين وألحفة لأهلنا فى قطاع غزة.

استجابة لنداء شيخ الأزهر بإغاثة غزة

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» فى بيان له اليوم الإثنين الموافق 15 من يناير 2024م، أن فريقًا من البيت توجه على الفور بصحبة شاحنات عملاقة إلى القرية لتسلُّم التبرعات وتعبئتها وتحميلها؛ استعدادًا لضمها إلى القافلة الخامسة التى يعتزم «بيت الزكاة والصدقات» تسييرها في الأيام القادمة؛ لتوصيلها للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

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ووجَّه «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشكر لأهالي قرية «جوجر» على مبادرتهم الإنسانية، التي تنم عن أصالة الشعب المصري، ووقوفه بجانب أشقائه الفلسطينيين؛ للتخفيف من معاناتهم، بعد تعرضهم للعدوان الصهيوني منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 24 ألفًا حتى الآن من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن 55 ألفًا.

وأكَّد «بيت الزكاة والصدقات» حرصه على صرف أموال الزكاة والصدقات التي تُقدَّم طوعًا من الأفراد أو غيرهم، وكذلك التبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت - في مصارفها الشرعية، التي وردت في قول الله عز وجل: {‌إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

غزة إغاثة غزة شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات قرية جوجر محافظة الدقهلية أغيثوا غزة

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