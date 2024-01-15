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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشددا على ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة.. وزير الخارجية الصيني يثور من أجل غزة

الصين
الصين

طالب وزير الخارجية الصيني، وانج يى، اليوم الاثنين،  المجتمع الدولي بضرورة الإصغاء بجدية إلى دول المنطقة، فالحوكمة المستقبلية في غزة يجب أن تكون الخطوة المهمة نحو حل الدولتين، مشيرا إلى أن تنفيذ حل الدولتين طريق لا بد منه؛ لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية".

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد وزير خارجية الصين، في تصريحات صحفية، أهمية تنفيذ حل الدولتين لفتح أفق سياسي للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتعايش السلمي بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشددا على ضرورة التمسك بإقامة دولة فلسطين المستقلة، ذات السيادة الكاملة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن "الصين ترى أن وقف إطلاق النار والقتال في أسرع وقت بقطاع غزة أولوية قصوى فوق أي اعتبار"، مشيرا إلى أن "الحرب في غزة أودت بأرواح أكثر من 20 ألف شخص، والوضع خطير جدا، ويجب على المجتمع الدولي تركيز كل الجهود على دفع وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين بخطوات عاجلة لإنقاذ أرواح المدنيين".

وشدد على "ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لأن هذا التزام أخلاقي، دون أي تأخير، فقد تم تدمير البنى التحتية بقطاع غزة بشكل شامل، كما أن هناك مليوني نسمة يقفون على حافة البقاء، فلا بد من تنفيذ القرارات بشأن المساعدات وفقا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، بإنشاء آليات مساعدات إنسانية، لضمان وصول المساعدات بشكل سريع وآمن ومستدام ودون عوائق".


وأشار إلى أن "الحكومة الصينية قررت تقديم الدفعة الثالثة من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، قائلا: إن التدابير المستقبلية في غزة يجب أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني بشكل كامل، كما أن تعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم المصالح الداخلية الفلسطينية، طريق واقعي لتنفيذ حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين في قطاع غزة".

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