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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على تفاصيل مسلسل محمد سلام في رمضان 2024

صدى البلد

أعلن راديو انرجي عن تعاقده مع الفنان محمد سلام وذلك لتقديم مسلسل اذاعي في الموسم الرمضاني ٢٠٢٤.

وأعلن الراديو في بيانه أن المسلسل سيناريو وحوار أحمد محارب دوجلاس ومحمد محارب وإخراج زهرة رامي .

وشهدت استديوهات انرجي وصول محمد سلام و المولفين ومخرجة العمل زهرة رامي وبحضور رئيسة الإذاعة عايدة سعودي لتوقيع العمل الجديد.

محمد سلام يعود لتصوير الكبير أوي 8

عاد الفنان محمد سلام، إلى لوكيشن تصوير مسلسل الكبير أوي 8، الذي يلعب بطولته الفنان أحمد مكي، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، حيث بدأ سلام تصوير مشاهده في العمل، استعدًادًا لطرحه في الموسم الرمضاني المقبل.

وكان سلام قد بدأ تصوير مشاهده في المسلسل منذ شهر، وهناك بعض المشاهد التي جمعته ببطل العمل أحمد مكي، حيث عاد سلام للوكيشن التصوير بـ المزاريطة؛ ليستكمل باقي مشاهده في العمل، ليصبح جاهزًا للعرض في موعده المحدد.

أكد مصدر في فريق عمل المسلسل، أن الفنان محمد سلام يشارك في المسلسل، ولن يتم الاستغناء عنه أو استبعاده، نظرًا لدوره المحوري، وأيضًا لشعبيته الساحقة في شخصية هجرس، التي ارتبط بها المشاهد.

وأضاف المصدر، أن كل ما ينشر حول استبعاده من العمل؛ مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، خاصة أن طاقم العمل وعلى رأسهم الفنان أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي، رفضا بشكل قاطع استبعاد سلام من العمل، لأن ذلك يؤثر بالسلب على العمل ككل.

 

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