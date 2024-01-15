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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

افتتاح أحدث مشروعات التجديد بـ مستشفي قصر العينى .. الخشت : 12 مليون جنيه لأكبر جهاز للرنين المغناطيسي لخدمة 25 ألف مريض مجاناً

افتتاح أحدث مشروعات
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى

الخشت: نواصل عمليات التطوير والتحديث لنقدم افضل خدمة طبية وعلاجية للمرضى بقصر العيني ومستشفيات الجامعة باعتبارها الملاذ الآمن لأى مريض

حسام صلاح: مستشفيات جامعة القاهرة تمتلك أفضل إمكانات مادية وبشرية ونواكب احدث مستجدات العصر لنحافظ على مكانة وقدرات مستشفيات جامعة القاهرة


افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، عددا من مشروعات التجديدات بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير مباني الجامعة وكلياتها، وذلك بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب سابقًا.

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وفق أحدث الوسائل والمعايير العالمية.. الخشت يشهد تجديد مستشفى قصر العيني

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أكبر جهاز للرنين المغناطيسي.. تفاصيل مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العيني

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن عمليات التطوير والتحديث بمستشفيات جامعة القاهرة تتم وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتضمنت عملية التحديث تجديد وحدة الرنين المغناطيسي بقسم الأشعة وشراء جهاز رنين مغناطيسي بمواصفات عالية بتكلفة بلغت 12 مليون و 785 ألف، وتخدم الوحدة المرضى المجاني المحجوزين بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، ومرضي العيادات الخارجية، والتعاقدات ومنها جامعة القاهرة ( أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، ومستشفى الطلبة، والتأمين الصحي، ونفقة الدولة)، مشيرًا إلى أن جهاز الرنين يقدم الخدمة لأكثر من 25 ألف حالة سنويًا ويساهم في سرعة عمل الفحوصات ومعرفة التشخيص الصحيح والدقيق للمرضى لوضع الخطط العلاجية المناسبة لحالتهم، ولافتًا أن وحدة الرنين الجديدة أفادت المرضي الذين يعانون من الاختناق في الأماكن المغلقة نظرًا لما يتمتع به جهاز الرنين بمواصفات عالية منها زيادة نسبة القطر من 60 إلى 70 سم.

كما افتتح الدكتور محمد الخشت، تجديد وحدة فحص المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وتضمنت شراء جهاز فحص الثدي بوحدة فحص صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بتكلفة بلغت حوالي 326 ألف دولار، لتقديم الخدمات المتعلقة بفحص جميع مرضي أورام الثدي باستخدام جهاز السونار أو بالأشعة العادية (ماموجرافي)، وأخذ جميع العينات الخاصة بمرضي أورام الثدي وإرسالها للمعمل الذي تم إنشائه لهذا الغرض بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن الوحدة تقدم خدماتها لأكثر من 10950 حالة سنويًا سواء ممن تم حجزهم داخل المستشفيات أو من مرضي العيادات الخارجية التابعين لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية لصحة المرأة.

افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى

وقال الدكتور محمد الخشت، إن عمليات التطوير شملت أيضًا تجديد استراحة أعضاء هيئة التدريس بمبنى الإدارة العامة بالمستشفيات وفق أحدث النظم العالمية لخدمة أعضاء هيئة التدريس، وتضمنت التجديدات تشطيبات المباني، وتركيب أنظمة إنذار وصوتيات ومعلومات ونظام كاميرات.

كما افتتح رئيس جامعة القاهرة، التطويرات التي تمت داخل ملاعب كلية الطب والتي تضمنت إنشاء ملعب نجيل صناعي محاط بالشبك بالكامل ومزود بكشافات إضاءة، وتجديد ورفع كفاءة غرف ملابس الطلبة والطالبات ودورات المياه الملحقة بها، وإنشاء ملعب بادل كامل مضاء، وإنشاء مدرج وملعب لكرة الطائرة، وتغطية المنطقة المحيطة باللاند سكيب ورفع كفاءتها بالانترلوك، وعمل مظلات خارجية وداخلية لتنس الطاولة.

افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن مشروع تطوير المستشفيات الجامعية هو أحد المشروعات الضخمة التي تنفذها جامعة القاهرة منذ سنوات لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى على أعلى مستوى، وخطت خطوات سريعة لإنجازه باعتباره مشروع قومي يخدم قطاعًا جماهيريًا كبيرًا من المرضى بالمجتمع المصري، ويندرج تحته عدة مشروعات فرعية تشمل مستشفيات قصر العيني، ومستشفيات الأطفال أبو الريش المنيرة والياباني، والمنيل التخصصي، والمعهد القومي للأورام، ومستشفي ثابت ثابت، مشددًا على أنّ الجامعة تسخر إمكانيات مستشفياتها وتضع خبرة كبار أساتذتها لتطوير المنظومة الصحية بالكامل.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب، إن مستشفيات جامعة القاهرة تمتلك أفضل إمكانات مادية وبشرية وتواكب أحدث مستجدات العصر لتحافظ على مكانة وقدرات مستشفيات جامعة القاهرة، ونسعى جاهدين لمواصلة التطوير والتحديث وإضافة أحدث الأجهزة العالمية للخدمة الطبية.

افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
افتتاح أحدث مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العينى
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