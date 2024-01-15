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رئيس التحرير
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تعليم

الخشت يفتتح ملاعب رياضية خاصة بكلية طب قصر العيني .. صور

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

افتتح  الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني.

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الخشت يفتتح عددا من مشروعات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني |اليوم

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ومن جانبه ، قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، أن عمليات التطوير والتحديث بكلية طب قصر العيني تتم وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتضمنت تجديد وحدة الرنين بقسم الأشعة، وتجديد وحدة الأشعة التداخلية، وتجديد وحدة فحص صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وتجديد استراحة أعضاء هيئة التدريس، ورفع كفاءة وتطوير ملاعب الكلية .


جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة شهدت خلال السنوات الـ 7 الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات وفق أحدث النُظم والأكواد الطبية العالمية بهدف تقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى وبالمجان للمرضى، وتمثلت أهم الإنجازات في هذا الملف في العديد من المشروعات، أهمها افتتاح مستشفى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني الجديدة للأطفال، وتطوير مستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة، والانتهاء من المستشفى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام وإعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل بعد حادث التفجير الارهابي، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، وقرب افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، وتطوير مستشفى الطوارئ على سبعة الاف متر، ورفع كفاءة مستشفى الباطنة بقصر العيني، بالإضافة إلى الانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، وقطع مرحلة كبيرة في إنشاء أكبر مجمع طبي عالمي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية، واستكمال مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100% من التشطيبات والاليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية.

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الدكتور محمد الخشت جامعة القاهرة مشروعات التطوير كلية طب قصر العيني Jobs Education

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