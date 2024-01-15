أكبر جهاز للرنين المغناطيسي.. تفاصيل مشروعات التجديد والتحديث بمستشفي قصر العيني

افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، عددا من مشروعات التجديدات بكلية طب قصر العيني

وفى هذا التقرير ننشر لكم أبرز المشروعات الجديدة التى تم افتتحها بقصر العيني فى هذه النقاط :



١- تجديد وحدة الرنين المغناطيسي بقسم الأشعة وشراء جهاز رنين مغناطيسي بمواصفات عالية بتكلفة بلغت 12 مليون و 785 ألف و تخدم الوحدة المرضى المجاني المحجوزين بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، ومرضي العيادات الخارجية، والتعاقدات ومنها جامعة القاهرة أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، ومستشفى الطلبة، والتأمين الصحي، ونفقة الدولة كما يقدم الخدمة لأكثر من 25 ألف حالة سنويًا ويساهم في سرعة عمل الفحوصات ومعرفة التشخيص الصحيح والدقيق للمرضى لوضع الخطط العلاجية المناسبة لحالتهم .

وتفيد وحدة الرنين الجديدة المرضي الذين يعانون من الاختناق في الأماكن المغلقة نظرًا لما يتمتع به جهاز الرنين بمواصفات عالية منها زيادة نسبة القطر من 60 إلى 70 سم.



٢- تجديد وحدة فحص المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وتضمنت شراء جهاز فحص الثدي بوحدة فحص صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بتكلفة بلغت حوالي 326 ألف دولار، لتقديم الخدمات المتعلقة بفحص جميع مرضي أورام الثدي باستخدام جهاز السونار أو بالأشعة العادية (ماموجرافي)

وتقدم الوحدة خدماتها لأكثر من 10950 حالة سنويًا بما يعادل ٣٠٠ حالة شهريا سواء ممن تم حجزهم داخل المستشفيات أو من مرضي العيادات الخارجية التابعين لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية لصحة المرأة.



٣- تجديد استراحة أعضاء هيئة التدريس بمبنى الإدارة العامة بالمستشفيات وفق أحدث النظم العالمية لخدمة أعضاء هيئة التدريس، وتضمنت التجديدات تشطيبات المباني، وتركيب أنظمة إنذار وصوتيات ومعلومات ونظام كاميرات.

٤- افتتاح التطويرات التي تمت داخل ملاعب كلية الطب والتي تضمنت إنشاء ملعب نجيل صناعي محاط بالشبك بالكامل ومزود بكشافات إضاءة، وتجديد ورفع كفاءة غرف ملابس الطلبة والطالبات ودورات المياه الملحقة بها، وإنشاء ملعب بادل كامل مضاء، وإنشاء مدرج وملعب لكرة الطائرة، وتغطية المنطقة المحيطة باللاند سكيب ورفع كفاءتها بالانترلوك، وعمل مظلات خارجية وداخلية لتنس الطاولة.