أحمد حسن يعلن خبرا صادما لنجم الزمالك

أعلن احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن خبر غير سار لنجم الزمالك يوسف إبراهيم "أوباما" عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : إجهاد عضلي لأوباما واللاعب راحة من التدريبات الجماعية اليوم

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة ودية أمام فريق الشباب الكويتي عصر غداً الثلاثاء على ملعب النادي في ظل فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

ويشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.