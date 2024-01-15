مصطفى بكري: مصر ليست في حاجة لشهادة من الخونة والأفاقين

وجة الإعلامي مصطفى بكري رسالة شديدة اللهجة للمتآمرين على مصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اكس تويتر سابقا.

وكتب مصطفى بكري : هل يحق لمن أحرق المجمع العلمي أن يتحدث عن الوطن، من حرق المجمع خائن للوطن.. من ارتكب جريمة العنف ، وخرج على شاشة إحدى الفضائيات ليتباهى بأنه أحرق تراثنا ووثائقنا وكنوزنا بالمولوتوف هو قطعا يقف في خندق الأعداء .

وتابع : لقد كنت ضد الإفراج عنه وحذرت منه ، لآن المتآمر لايعرف إلا طريق التآمر . مصر ليست في حاجة لشهادة من الخونة والأفاقين . لا أحد يزايد على دور مصر العروبة ولاقيادتها السياسية. الوطنية لاتباع ولاتشتري.

وأضاف: والخدم الذين يرددون كلام فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، عليهم أن يقرأوا تصريحات مفوض عام الأونروا اليوم والذي قال فيها : مصر تفتح معبر رفح من اليوم الأول وتقدم المساعدات وإسرائيل هي التي كانت تمنعها .. الخائن يظل خائنا أبد الدهر.