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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصطفى بكري: مصر ليست في حاجة لشهادة من الخونة والأفاقين

صدى البلد

وجة الإعلامي مصطفى بكري رسالة شديدة اللهجة للمتآمرين على مصر  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي اكس تويتر سابقا. 

وكتب مصطفى بكري : هل يحق لمن أحرق المجمع العلمي أن يتحدث عن الوطن، من حرق المجمع خائن للوطن.. من ارتكب جريمة العنف ، وخرج على شاشة إحدى الفضائيات ليتباهى بأنه أحرق تراثنا ووثائقنا وكنوزنا بالمولوتوف هو قطعا يقف في خندق الأعداء . 

وتابع : لقد كنت ضد الإفراج عنه وحذرت منه ، لآن المتآمر لايعرف إلا طريق التآمر . مصر ليست في حاجة لشهادة من الخونة والأفاقين . لا أحد يزايد على دور مصر العروبة ولاقيادتها السياسية. الوطنية لاتباع ولاتشتري. 

وأضاف: والخدم الذين يرددون كلام فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، عليهم أن يقرأوا تصريحات مفوض عام الأونروا اليوم والذي قال فيها : مصر تفتح معبر رفح من اليوم الأول وتقدم المساعدات وإسرائيل هي التي كانت تمنعها .. الخائن يظل خائنا أبد الدهر.

“مصطفى بكري جريمة عنف استهداف رفح محكمة العدل الدولية مصر

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