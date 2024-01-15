وجبة غذائية سريعة.. طريقة عمل الباستا بالدجاج والكريمة

الباستا بالدجاج والكريمة تعتبر من الاكلات الإيطالية اللذيذة وتتميز كوجبة غذائية رئيسية وإذا كنتي من محبي المأكولات التي تحتوي على البروتينات والنشويات فإليك طريقة عمل الباستا بالدجاج .

طريقة عمل الباستا بالدجاج والكريمة:



المقادير:

‏- 3 صدور دجاج مقطع شرائح رفيعة

‏- 1 عبوة مكرونة لينغويني

‏- ½ 1 كوب كريمة سائلة

‏- ½ كوب جبن بارميزان مبشور

‏- ½ كوب حليب

‏- 2 فص ثوم مهروس ناعماً

‏- 2 معلقة كبيرة زبدة

‏- ½ معلقة صغيرة ملح

‏- ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود

طريقة التحضير :

اسلقي ثم صفيها واتركيها جانباً.

سخني الزبدة في مقلاة واسعة على حرارة متوسطة.

أضيفي الدجاج والثوم وتبلي بالملح والفلفل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يتحمر الدجاج .

أضيفي الحليب والكريمة ونصف كمية الجبن البارميزان وقلبي.

تبلي بالملح والفلفل وحركي حتى تتجانس الكريمة وتصبح سميكة قليلاً.

ضعي المكرونة في طبق التقديم ووزعي الدجاج مع الكريمة ورشي باقي كمية جبن الموزاريلا وقدميها ساخنة.