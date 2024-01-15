أشرف زكي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة مشاجرته مع الفنانة عنبر

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كل ما يتردد بشأن وقوع مشاجرة بينه وبين الفنانة عنبر.



وقال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن أكن كل الاحترام للفنانة عنبر ولم اطردها من المسرح، مضيفا ان الفنانة عنبر لها أعمال فنية محترمة ولديها مهنية في الفن.

وتابع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الاختلاف في وجهات النظر يحدث بين الأهل وهذا أمر عادي، مستدركا أن دور النقابة الدفاع عن النجوم، ولا يوجد اي خلاف مع عنبر تماما.