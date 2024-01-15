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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي يفجر مفاجأة بشأن حقيقة مشاجرته مع الفنانة عنبر

الفنان أشرف زكي نقيب
الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية،  كل ما يتردد بشأن وقوع مشاجرة بينه وبين الفنانة عنبر.

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أشرف زكي حول خلافه مع الفنانة عنبر: دي أكاذيب متعودين عليها


وقال أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إن أكن كل الاحترام للفنانة عنبر ولم اطردها من المسرح، مضيفا ان الفنانة عنبر لها أعمال فنية محترمة ولديها مهنية في الفن.
وتابع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن الاختلاف في وجهات النظر يحدث بين الأهل وهذا أمر عادي، مستدركا أن دور النقابة الدفاع عن النجوم، ولا يوجد اي خلاف مع عنبر تماما.

اشرف زكي أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الإعلامية نهال طايل قناة صدي البلد نقيب المهن التمثيلية عنبر

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