شاهد| لحظة إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالستية لاستهداف مطار أربيل بالعراق

نشر الحرس الثوري الإيراني، فيديو للحظة استهداف مراكز تجسس وتجمعات مناهضة لـ إيران في مدينة أربيل بـ العراق بالصواريخ البالستية.

وتبني الحرس الثوري الإيراني، في بيان له، الهجوم الذي وقع على قاعدة التحالف الدولي والتي تضم قوات أمريكية في مدينة أربيل بـ العراق خاصة مطار أربيل الدولي.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيانه: "هاجمنا أهدافا لداعش في سوريا ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها التنظيم في إيران".

https://x.com/iraninarabic_ir/status/1747010987301965863?s=20

https://t.me/Hamas_QassamBrigades/25624

وأفادت مصادر صحفية، أن القاعدة الأمريكية المستهدفة بـ العراق، هي قاعدة حرير الجوية وهي فرع لطيران للجيش الأمريكي وقاعدة جوية للعمليات الخاصة للقوات الجوية الأمريكية.

ووفقا للمصادر الصحفية، فإن الدفاعات الجوية الأمريكية فشلت في اعتراض 10 صواريخ إيرانية والصواريخ أصابت أهدافها بدقة عالية في قاعدة حرير الجوية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر أمنية عراقية، فإن مطار أربيل في العراق أوقف الملاحة الجوية بعد دوي انفجارات بالمدينة.