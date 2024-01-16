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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رسالة نارية من مجدي عبد الغني للاعبي منتخب مصر

صدى البلد

وجه الإعلامي مجدي عبد الغني، رسالة نارية للاعبي منتخب مصر، خلال مشوارهم في بطولة كاس الأمم الإفريقية.

وقال خلال برنامجه التلفزيوني: "ده مش وقت إعلانات خالص مينفعش اللعيبة تخرج من المعسكر".

مباراة منتخب مصر المقبلة 

ويلتقي منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، يوم الخميس 18 يناير 2024.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لـ كأس الأمم الإفريقية بجانب غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

أقيمت المباراة الأولى للمنتخب على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بكوت ديفوار في الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس أمم إفريقيا  2023.

وأبدى البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، أسفه على التعادل اليوم الأحد 2-2 مع موزمبيق، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار.

وقال فيتوريا، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن منتخب مصر بدأ اللقاء بشكل جيد، وسجل هدفًا مبكرًا، وكان بمقدوره إحراز هدفين آخرين، إذا استغل الفرص التي سنحت له.

الإعلامي مجدي عبد الغني الأمم الأفريقية أمم أفريقيا بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الافريقية غانا والرأس الأخضر منتخب مصر

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رسالة نارية من مجدي عبد الغني للاعبي منتخب مصر


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