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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم الجمع بين نيتين صوم رجب والقضاء.. أزهري يرد

الصيام
الصيام

قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجوز جمع نيتن فى صيام رجب، لافتا إلى أن الإنسان الذكى هو من يستثمر أيام الله فى أعمال الخير والتقرب لله.

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وتابع العالم الأزهري، خلال تصريح له: "مفيش مشكلة لو إمراة عليها أيام صيام قضاء، إنها تصومهم فى الأشهر الحرم، وهنا هي أوقعت الصيام فى الأيام التى يحبها رسول الله، وقضت ما عليها من أيام فائتة".

وأضاف: "سيدنا عبد الله بن عمر، كان يحب أن يمشى على سنة سيدنا النبي فى كل أموره، فقد جعل دابته تلف حول نفسها، فى مكان ما، وعندما سأله أصحابه، قال لهم إن ناقة سيدنا النبي دار فى هذا المكان". 

الجمع بين نيتين في الصيام

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "هل يجوز صيام يوم واحد بنيتين مختلفتين؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء على السؤال، بأن من الفقهاء مثل الشافعية أجازوا صيام يوم واحد بنيتين مختلفتين، ومعنى هذه الصورة أن هناك عبادات مستقلة ومقصودة لذاتها، مثل صلاة الضحى ومثل صيام رمضان ومثل كفارة اليمين ومثل الحج والعمرة وسنن الصلوات القبلية والبعدية.

وتابع: وهناك عبادات غير مقصودة بذاتها والمقصود منها أن يحقق الإنسان العبادة في هذا الوقت بغض النظر عن ماهية هذه العبادة وهذا على حد قول أئمة الشافعية.

واستشهد أمين الفتوى بحديث النبي "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال" فهنا صيام ستة أيام ليسوا مقصودين بذاتهم ولم يتم تحديدهم بأي ستة أيام بعد رمضان يتحقق بهم المراد، وبذلك يجوز الجمع في النية بينهم وبين نيات أخرى من الصيام.

وأشار إلى أنه بناءا على ذلك يجوز صيام الست من شوال مع نية قضاء رمضان، ويجوز صيام يومي الاثنين والخميس والثلاثة أيام من كل شهر مع نية قضاء رمضان.

وضرب أمين الفتوى مثال، برجل دخل المسجد فمن السنن أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ولكنه وجد الجماعة تصلي الفريضة، فهنا تدخل التحية تدخل في صلاة العصر، ففكرة تحية المسجد هي أن يحيي المسلم المسجد بصلاة، ولما دخل المسجد فصلى العصر تحقق المقصود من التحية بالصلاة.
 

أبو اليزيد سلامة الأزهر الجمع بين نيتين الصيام

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