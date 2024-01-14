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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحارب الخرف ويحسن الذاكرة.. فوائد الصيام المتقطع لصحة الدماغ

الصيام المتقطع يحارب
الصيام المتقطع يحارب شيخوخة الدماغ

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الصيام المتقطع قد يكون له بعض التأثيرات الإيجابية على صحة الدماغ وعمله ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه النتائج ما زالت قيد الدراسة وتحتاج إلى المزيد من البحوث والتأكيد.

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هل الصيام المتقطع يحارب شيخوخة الدماغ

وفقا لما نشره موقع إكسبريس فإن بعض الدراسات الحيوانية تشير إلى أن الصيام المتقطع قد يسهم في تحسين وظائف الدماغ وتحفيز النمو العصبي، بفضل مجموعة من التأثيرات المحتملة مثل زيادة مستويات البروتينات المسؤولة عن النمو العصبي وتعزيز عملية توليد الخلايا العصبية (النيوروجينيسيس).

وهناك أيضًا بعض الدراسات الأولية على البشر التى تشير إلى أن الصيام المتقطع قد يؤثر إيجابيًا على بعض عوامل الصحة المرتبطة بالدماغ، مثل تحسين الوظائف التنفيذية والذاكرة، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة العقلية مثل الخرف.

مع ذلك، يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل ممارسة أي نوع من الصيام المتقطع أو تغيير في نمط الأكل، يجب أيضًا أن يكون الصيام المتقطع متوافقًا مع الحالة الصحية الفردية والاحتياجات الغذائية، ولا ينصح به لجميع الأشخاص، خاصةً الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل اضطرابات الأكل أو السكري أو الحمل، وكذلك الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة.

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