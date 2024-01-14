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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجنب تناول الكحوليات .. للوقاية من أنواع خطيرة للسرطان

تناول الكحول يزيد
تناول الكحول يزيد خطر الإصابة بالسرطان

هناك ارتباط قوي بين تناول الكحول وارتفاع خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، يعد الكحول من المسببات المعترف بها للسرطان، وتزيد استهلاكها من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام.

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تناول الكحول يزيد خطر الإصابة بالسرطان

تشير الأبحاث إلى أن تناول الكحول يزيد خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، مثل سرطان الفم والحلق والمريء وسرطان الكبد وسرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم، يعتبر زيادة استهلاك الكحول كلما زادت مدة التعرض وكمية الكحول المستهلكة في كل مرة، زيادة في خطر الإصابة بالسرطان، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

السرطان 

وللوقاية من أنواع خطيرة من السرطان، يُوصَى بتقليل أو تجنب تناول الكحول بشكل عام.

كما يجب أن يتم استشارة الطبيب للحصول على توجيهات ونصائح شخصية تناسب الحالة الفردية والصحة العامة.

انواع السرطان الكحول سرطان القولون والمستقيم زيادة في خطر الإصابة بالسرطان أنواع خطيرة من السرطان الصحة العامة السرطان استهلاك الكحول سرطان الكبد سرطان الثدي ​​​​​​​health

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