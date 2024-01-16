في 10 خطوات.. أنشطة سحرية تشغل ابنك عن الموبايل هتخليه ينساه نهائيا

يعاني أغلب الأمهات من تعود الأطفال علي استخدام الموبايل طول اليوم .. لدرجة أن هناك اطفالا وصلوا إلي مرحلة الادمان ..وتجد الكثير من الأمهات معاناة كبيرة في كيفية منع الموبايل من الطفل ..لذلك قدم الدكتور محمد عبد الحليم استشاري الأطفال ١٠ طرق فعالة لشغل الأطفال عن الموبايل ومنعهم من استخدامه طوال اليوم ..



وقال الدكتور عبد الحليم عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك " ازاي اشغل ابني عن الموبايل؟ ولان التليفزيون و التاب والموبايل والكمبيوتر كلها حاجات ليها وقت محدد مسموح بيها عشان متضرش الطفل فيه ابحاث بتقول ان الوقت المسموح هو ساعتان في الأسبوع من بعد 8 سنين ممكن ساعة في اليوم....

واضاف : لكل أم تخطت الوقت ده بمراحل و ولادها بيقضوا ساعات من يومهم امام الموبايل ..ولو تجاوزتي الوقت المسموح أيا كان المحتوي ده سبب كافي ان طفلك سلوكه يسوء و تركيزه يقل علي جميع المستوايات

وتتساءل الامهات عن ازاي يتم إلهاء الاطفال عن التليفون هنقدم لكي بعض افكار تساعدك في ذلك منها :

1- اختاري اللي يناسب سن و شخصية طفلك و ممكن تاخدي الفكرة تطوريها او تبسطيها حسب سنه مثل مشاركة في تنظيف أو ترتيب البيت..

2-احكوا حدوتة..

3-اعملوا مسرح عرايس و خليهم هما يعملولك القصة و انت اتفرجي

4-الواح ورق كبيرة عاللي الحيطة و يرسموا بخامات مختلفة الوان خشب,فرشة و الوان مياه,الوان اصابع ,لوح سودا ويرسموا بالطباشير مش كراسة رسم و علبة الوان واقلب , وممنوع كراريس التلوين اللي فيها رسومات جاهزة مطبوعة و هو يلون لأنها من معوقات الإبداع.

5-العاب مطبوعة يحلوها زي الاختلافات و المتاهة و انهم يدوروا علي حاجات في مشهد.

6-تتفرجوا علي فيلم قصير او كرتون عن قيمة معينة و تتناقشوا فيها.

7-تتفرجوا علي اي مشهد من فيديو وبعدين تسألوا بعض فيه مثلا كانوا في مكان شكله ايه؟ لبسهم؟ عددهم؟

8-بازل فيه من اول ال 4 قطع لحد ال 300 قطعة واكتر

9-اي مكعبات مبتتجابش ونرميها للطفل وخلاص وبعدين نقول محبهاش لأ لازم نطور فيها مره نعملها عربية و نركب فيها لعبة تانية مره نعمل بيت علشان نمثل بيه حاجة تانية ,مرة نعمل حيطة صغيرة علشان نداري ايدنا وراها في مسرح العرايس اتفقوا علي فكرة و سيبيه ينطلق فيها.....

10-تقليد أصوات كل واحد يقلد صوت حيوان أو أي شئ آخر.