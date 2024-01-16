صحفي: تطوير المطارات وقطاع الطيران يجعل مصر محطة هامة لحركة النقل التجاري

قال الكاتب الصحفي عادل السنهوري، إن الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق خطة التنمية الشاملة بالرغم من الأزمات العالمية، متابعا: قطاع الطيران له دور هام وكبير.



وأضاف عادل السنهوري خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن تطوير المطارات أمر هام، ويجعل مصر محطة هامة لاستقبال الركاب أو لحركة النقل التجاري وشحن البضائع.



وأكمل: مصر لديها 20 مطار، كواحدة من أكبر دول المنطقة من حيث عدد المطارات، متابعا: تلك المطارات تخدم شبكة النقل التجاري والجوي.

ولفت إلى أن المطارات تدعم العنصر السياحي في مصر بشكل قوي، وتساهم في زيادة التنافسية وجذب السياح.





