اليوم ..وزير الطيران أمام اتصالات النواب لاستيضاح خطط الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، برئاسة النائب احمد بدوي اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء عقب الجلسة العامة ، بحضور الفريق / محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني ، لمناقشة سياسة وزارة الطيران المدني لتأمين المواقع والانظمه التابعه لها من الهجمات السيبرانية.

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنه بأن الدولة المصرية ، حققت نجاحات كبيرة و متقدمة في مجال التحول الرقمي ، ووصلت الي مراحل متطورة في مجالات الذكاء الصناعي ، وان وزارة الطيران المدني من اولي المؤسسات الناجحة في هذا المجال وان اجتماع اليوم سيشمل أيضا إستيضاح خطط الوزارة ورؤيتها الاستراتيجية وعدد من الموضوعات الاخري.

ولفت بدوي بأن مصر في الجمهورية الجديدة تخطو بخطوات ثابتة نحو تأمين المواقع والمؤسسات المصرية باعلي انظمة الامان العالمية ، ولدينا عقول وانظمة متطورة علي أعلي مستوى.