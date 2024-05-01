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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد والسحر.. داوم عليه يوميا

صدى البلد

دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد والسحر يصيب الكثير وخاصة المتزوجين حديثا بالمشاكل فى بداية حياتهم الزوجية على أبسط الامور ربما يكون هذا الأمر سبب عدم تحصنهم لأنفسهم أو لمنزلهم الجديد من العين والحسد، لذا يجب على الزوجين أن يرقوا أنفسهم ومنزلهم حتى ينعموا بحياة زوجية سعيدة هادية بعيدة من منغصات الحياة، موقع صدى البلد يقدم دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد والسحر، داوم عليه وسترى العجب فى منزلك.

دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد والسحر 

بسم الله ارقي داري اللهم ارزقني البركة فيه ووسع لي في داري واحفظ بيتي من كل عين حاقد وعين حاسد ومن كيد الكائدين .

بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربّي، بسم الله الرحمن الرحيم رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمزني. اللهم بارك لي فيما رزقتني، واصرف عنّي شر الأشرار، وكيد الفجّار، وطوارق الليل والنهار.

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دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد والسحر 

«أَعوذُ بكلِماتِ اللهِ التامَّاتِ، الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلقَ، وذرأَ، وبرأَ، ومِن شرِّ ما ينزِلُ مِن السَّماءِ، ومِن شرِّ ما يعرُجُ فيها، ومِن شرِّ ما ذرأَ في الأرضِ وبرأَ، ومِن شرِّ ما يَخرجُ مِنها، ومِن شرِّ فِتَنِ اللَّيلِ والنَّهارِ، ومِن شرِّ كلِّ طارقٍ يطرُقُ، إلَّا طارقًا يطرقُ بِخَيرٍ، يا رَحمنُ ».

اللهم أبطل تأثير العين والحسد، اللهم أخرج كل عين لامّة، اللهم أخرج كل العيون اللامّة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين نظرت استحسنت وتمعنت وركزت، اللهم أخرج كل عين نظرت وأمرضت وأهلكت، وكل نظرة تكررت وما بركت. أعوذ بالله العلي العظيم من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن شر إبليس وجنده، ومن شر شياطين الإنس والجن، ومن شر كل معلن ومسر، ومن شر ما يظهر بالليل ويكمن بالنهار، ومن شر ما يظهر بالنهار ويكمن بالليل، ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها».

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دعاء تحصين البيت الجديد 

اللهم أجعل هذا البيت محل سلام وخير ولا تجعله محل فسق وفجور، وعصيان.

اللهم حصن هذا البيت من كل شر وسوء.

اللهم توفنا في هذا البيت وأنت راض عنا.

اللهم أجعل كل من في البيت سعيد وأجعله منزلًا مباركًا.
اللهم أبعد الشيطان عن هذا البيت وأهله.
اللهم أجعله مأوى صلاح وخير وبركة.
يا رب أحفظ بيوت المسلمين و أحفظ بيتنا وبيت كل أحبابنا.
اللهم أبعد عنا الحاسدين.

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اللهم أغفر لنا وأعف عنا وأجعل بيتنا منزلًا حميدًا.
اللهم بارك في القليل وزد لنا الكثير.
اللهم بارك في البيت الجديد اللهم أبعد عنا المكر والخبث.
اللهم بارك في الطعام والشراب والملبس والرزق.
اللهم ارزقنا في هذا البيت طاعتك وشكرك وحسن عبادتك.
اللهم ارزقنا خيره وخير ما جاء به واكفنا شره وشر ما جاء به.

أُعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِن كُلِّ شَيطَانٍ وَهَامَّة ، وَمِن كُلِّ عَينٍ لَامَّةٍ.

فعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :( إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيتَهٌ فَذَكَرَ اللهَ عِندَ دُخُولِهِ وَعِندَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشََّيطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُم وَلَا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَم يَذكُرِ اللهَ عِندَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيطَانُ : أَدرَكتُمُ المَبِيتَ ، وَإِذَا لَم يَذكُرِ اللهَ عِندَ طَعَامِهِ قَالَ : أَدرَكتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ).

قراءة سورة البقرة فقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قراءة سورة البقرة ، خاصة في المنزل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا تَجعَلُوا بُيُوتَكُم مَقَابِرَ ، إِنَّ الشَّيطَانَ يَنفِرُ مِنَ البَيتِ الذِي تُقرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ ) رواه مسلم.
عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَا أَنعَمَ اللهُ عَلَى عَبدٍ نِعمَةً فِي أَهلٍ وَمَالٍ وَوَلَدٍ فَقَالَ : ( مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ ) ، فَيَرَى فِيهَا آفَةً دُونَ المَوتِ )
وعنه صلى الله عليه وسلم : ( أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مَا يَسُرُّهُ قَالَ : الحَمدُ لِلَّهِ الذِي بِنِعمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ) رواه ابن ماجه وقال النووي : إسناده جيد "الأذكار.

دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد والسحر دعاء تحصين البيت الجديد

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دعاء تحصين البيت الجديد من العين والحسد والسحر.. داوم عليه يوميا


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