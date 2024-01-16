في أحدث جلسة تصوير.. هيدي كرم بإطلالة جريئة| شاهد

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام آخر جلسة تصوير لها بملابس مثيرة للجدل.

وتألقت هيدي من أحدث ظهور لها حيث ارتدت جيب جلد قصيرة للغاية باللون الأسود، ونسقت معها قميص أبيض وبوت طويل جلد لامع باللون الأسود مناسب مع إطلالتها.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هيدي كرم على شعرها البني المنسدل، ووضعت مكياجًا جذابًا مُرتكزًا على الألوان غير المبالغ فيها،ولم تبالغ هيدي كرم في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة، الذي تبرز جمال أنوثتها وظهورها اللافت.