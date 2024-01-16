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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في أحدث جلسة تصوير.. هيدي كرم بإطلالة جريئة| شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام آخر جلسة تصوير لها بملابس مثيرة للجدل.

وتألقت هيدي من أحدث ظهور لها حيث ارتدت جيب جلد قصيرة للغاية باللون الأسود، ونسقت معها قميص أبيض وبوت طويل جلد لامع باللون الأسود مناسب مع إطلالتها.

 

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أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت هيدي كرم على شعرها البني المنسدل، ووضعت مكياجًا جذابًا مُرتكزًا على الألوان غير المبالغ فيها،ولم تبالغ  هيدي كرم في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة، الذي تبرز جمال أنوثتها وظهورها اللافت.

 

هيدي كرم 
جيب قصيرة قميص أبيض بوت لامع هيدي كرم

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