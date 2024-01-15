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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحب الحقيقي.. منة فضالي بإطلالة عفوية داخل منزلها رفقة كلبها

منة فضالي
منة فضالي

حرصت الفنانة منة فضالي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


وظهرت منة فضالي بإطلالة عفوية داخل منزلها مع كلبها وعلقت منة فضالي على الصورة قائلة "الحب الحقيقي".


وظهرت منة فضالي مرتدية بيجامة باللون الرمادي والبينك ،وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

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وتتميز الفنانة منة فضالى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالي على خصلات شعرها الذهبي منسدلا على كتفيها،ولم تبالغ في وضع المكياج واعتمدت على لون بشرتها وجمالها الطبيعي.

 

وإليكم صور منة فضالي:

منة فضالي

 

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي من المنزل اطلاله عفوية رفقة كلبها بالبيجامة

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