زي الملائكة.. مي عمر تتألق بفستان أبيض في ظهور لافت

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت مي عمر، مرتدية فستان قصير للغاية أعلى الركبة تميز بالكرانيش من الامام، باللون الابيض وحزام على الخصر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ونسقت مي عمر معه حذاء باللون الأبيض بأسود وحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود وهو ما نال إعجاب متابعيها.



ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي ، في المكياج على الالوان الناعمة والكحل الاسود التي تبرز جمال عيونها، المتناسقة مع لون بشرتها.

وتركت خصلات شعرها البني منسدلا على كتفيها ،بتسريحة إنسيابية وناعمة، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات وهو ما تناسب مع إطلالتها .