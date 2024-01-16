هيدي كرم تخطف الأضواء بجمالها.. شاهد

شاركت الفنانة هيدي كرم، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هيدي كرم بإطلالة جذابة وأنيقة، مرتدية شميز باللون الأبيض مع ميني جيب باللون الأسود وتركت خصلات شعرها كيرلي فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعما ليبرز جمالها، واللون الأحمر في الشفاه.





أحدث أعمال هيدي كرم

ومن ناحية أخرى، هيدي كرم تستعد لعرض أحدث أعمالها السينمائية فيلم "آل شلبي" والذي تشارك خلاله في البطولة برفقة الفنانة سوسن بدر وليلى علوي ولبلبة وهو يدور حول 4 شقيقات يواجهن ظروفهم العائلية مع تطور الأحداث بينهن.





آخر أعمال هيدي كرم في السينما

ويذكر ان آخر أعمال هيدي كرم في السينما هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والفيلم من بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني، وماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد حلاوة بالإضافة إلى نخبة مميزة من النجوموالفنانين.

اخر أعمال هيدى كرم في الدراما

وكان اخر أعمال هيدى كرم في الدراما هو مسلسل "الاختيار 3" في شهر رمضان قبل الماضى، والعمل تأليف هانىسرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال،وخالد الصاوي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، وآخرين.

كما شاركت هيدى كرم في مسلسل "لؤلؤ" بطولة كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد،سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركةسينرجي