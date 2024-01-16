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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ثغرات أمنية خطيرة بداخل جيبك.. إزاي تحمي موبايلك من الاختراق

ثغرات أمنية خطيرة
ثغرات أمنية خطيرة بداخل جيبك..إزاي تحمي موبايلك من الاختراق

كشفت تقارير أمنية حديثة عن وجود ثغرات أمنية خطيرة في العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي تشغيل Android وiOS. تسمح هذه الثغرات للمتسللين بالوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة، مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان وتفاصيل الاتصال.

 

ما هي الثغرات الأمنية الخطيرة في الهواتف الذكية؟

 

هناك العديد من أنواع الثغرات الأمنية التي يمكن أن تؤثر على الهواتف الذكية، بما في ذلك:

  • ثغرات التنفيذ عن بعد (RCE): تسمح هذه الثغرات للمتسللين بتنفيذ تعليمات برمجية ضارة على الهاتف الذكي عن بعد. يمكن أن تستخدم هذه الثغرات لتحميل برامج ضارة أو سرقة بيانات المستخدمين.
  • ثغرات حقن الكود (Code Injection): تسمح هذه الثغرات للمتسللين بإدخال كود ضارة في التطبيقات أو البرامج التي تعمل على الهاتف الذكي. يمكن أن تستخدم هذه الثغرات لإرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني أو إجراء مكالمات دون إذن المستخدم.
  • ثغرات استغلال الذاكرة (Memory Corruption): تسمح هذه الثغرات للمتسللين بتغيير بيانات الذاكرة في الهاتف الذكي. يمكن أن تستخدم هذه الثغرات لمنح المتسللين وصولاً غير مصرح به إلى نظام التشغيل أو التطبيقات.

 

كيف تحمي موبايلك من الاختراق؟

 

هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لحماية هاتفك الذكي من الاختراق، بما في ذلك:

  • تحديث نظام التشغيل وتطبيقاتك: تصدر الشركات المصنعة للهواتف الذكية وشركات تطوير التطبيقات تحديثات الأمان بشكل متكرر لإصلاح الثغرات الأمنية. من المهم تثبيت هذه التحديثات بمجرد توفرها لتقليل تعرضك للخطر.
  • استخدام كلمة مرور قوية: استخدم كلمة مرور قوية ومعقدة لتسجيل الدخول إلى هاتفك الذكي وتطبيقاتك. يجب أن تتكون كلمة المرور من 12 حرفًا على الأقل وأن تحتوي على مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز الخاصة.
  • تفعيل المصادقة الثنائية (2FA): تضيف المصادقة الثنائية طبقة أمان إضافية إلى حساباتك من خلال مطالبتك بإدخال رمز أمان يرسل إلى هاتفك أو جهازك اللوحي كلما قمت بتسجيل الدخول من جهاز جديد.
  • تجنب تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة: لا تقم بتنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة مثل ملفات APK من مواقع الويب غير الموثوقة. يمكن أن تحتوي هذه التطبيقات على برامج ضارة يمكن أن تضر بهاتفك الذكي.
  • كن حذرًا من الروابط والمرفقات المشبوهة: لا تقم أبدًا بالنقر فوق روابط أو فتح مرفقات في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية من الأشخاص الذين لا تعرفهم. يمكن أن تحتوي هذه الروابط والمرفقات على برامج ضارة يمكن أن تضر بهاتفك الذكي.

 

نصائح إضافية للحماية من الاختراق

 

بالإضافة إلى النصائح المذكورة أعلاه، هناك بعض النصائح الإضافية التي يمكنك اتباعها للحماية من الاختراق، مثل:

  • استخدام شبكة Wi-Fi آمنة: استخدم شبكة Wi-Fi آمنة عند الاتصال بالإنترنت في الأماكن العامة. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الشبكة آمنة، فمن الأفضل استخدام بيانات الهاتف المحمول بدلاً من ذلك.
  • استخدام VPN: يمكن استخدام VPN لتشفير حركة مرور الإنترنت الخاصة بك وحمايتها من المتسللين.
  • تجنب استخدام نقاط اتصال Wi-Fi العامة لتسجيل الدخول إلى حساباتك المصرفية أو حساباتك الأخرى الحساسة.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك تقليل خطر تعرض هاتفك الذكي للاختراق.

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