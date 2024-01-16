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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الرحلة انتهت مع الذئاب.. روما يوجه الشكر للبرتغالي جوزيه مورينيو

صدى البلد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير رحيل المدرب البرتغالي  جوزيه مورينيو من نادي روما.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: رسميا - نادي روما يعلن رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق".
 

 

علّق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على المكالمة التي أجراها جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي لـ ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لمودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز في بطولة السوبر المصري.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مورينيو تحدث مع فورموسينيو في المؤتمر الصحفي، هو كان مساعده في تدريب العديد من الفرق، وفورموسينيو أكبر من مورينيو في السن بفارق 7 أعوام".

وأضاف: "انظروا إلى الروح الجيدة من جوزيه مورينيو، وهو سعيد بنجاح أحد مساعديه، ويقوم بمتابعته، مورينيو يقوم بذلك مع جميع من عمل معه".

وتابع: "جوزيه مورينيو قام بترشيح أحد مساعديه من قبل لتدريب فريق الاتحاد السكندري، وتواصل مع محمد مصليحي، رئيس نادي الاتحاد لإقناعه بذلك".

وأكمل: "مورينيو يشجع ويدعم كل من عمل معه من قبل، كما أن البرتغالي كان يتواصل مع أندية الدرجة الثانية في إنجلترا كي يقنعهم بالتعاقد مع مساعديه".

وواصل: "لا توقف العلم عندك، هذا ما تعلمناه في أدياننا، جوارديولا ذهب إلى بيليسا، وأنشيلوتي كان يحصل على تعليمات من ليبي، وجوارديولا ساهم في تدريب أرتيتا لفريق أرسنال".

وأتم ميدو تصريحاته قائلًا: "هناك 3 مدربين في مصر قاطعوا مساعديهم عندما ذهبوا لتدريب فريق آخر، وهناك من تسبب في عدم تولي أحد مساعديه تدريب فريق آخر.. عندما يصبح مساعدك مدربًا فهذا نجاح لك".

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