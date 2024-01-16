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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سلسلة Redmi Note 13 تغزو السوق.. برخص التراب وكاميرا 200 ميجابكسل ومواصفات خرافية

سلسلة Redmi Note
سلسلة Redmi Note 13 تغزو السوق

بعد إطلاقها في الصين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تصل سلسلة Redmi Note 13 5G أخيرًا إلى الأسواق العالمية، تأتي الهواتف الثلاثة مع نظام التشغيل MIUI الافتراضي، ولكن من المتوقع وصول واجهة HyperOS الجديدة عبر تحديث قريبًا.

 

Redmi Note 13 Pro+:

 

  • يبرز الهاتف بكاميرا رئيسية 200 ميجابكسل وشحن سريع 120 واط ومقاومة للماء والغبار IP68.
  • تبدأ أسعار الإصدار 12/256 جيجابايت من 450 يورو في أوروبا، وقد تختلف الأسعار قليلاً في الأسواق الأخرى بعد احتساب الضرائب وتحويل العملات.

Redmi Note 13 Pro:

 

  • يتميز هذا الهاتف أيضًا بكاميرا 200 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 7s Gen 2.
  • تصل سعة البطارية إلى 5000 مللي أمبير، لكن الشحن السريع يبلغ 67 واط فقط.
  • يبدأ سعر الإصدار 8/256 جيجابايت من أقل من 400 يورو على Amazon.

 

Redmi Note 13:

 

  • يعتبر Redmi Note 13 أكثر الهواتف الثلاثة بأسعار معقولة، حيث يبدأ سعر إصدار 6/128 جيجابايت من 280 يورو، بينما يبلغ سعر الإصدار 8/256 جيجابايت حوالي 300 يورو.

باعتبارها السلسلة الأكثر شعبية من هواتف Xiaomi الذكية ذات الأسعار المعقولة، ستكون سلسلة Redmi Note 13 متاحة لدى جميع كبار تجار التجزئة التقليديين والرقميين حول العالم.

 

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