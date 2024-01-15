أخبار التكنولوجيا.. احم بيتك بكاميرا احترافية بـ 1200 جنيه فقط.. أقوى موبايل جديد بـ 9000 جنيه فقط

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شاومي عن كاميرا مراقبة منزلية ثالثة لها في السوق الهندي، وهي Xiaomi 360 Home Security Camera 2K. تحتل هذه الكاميرا مكانًا بين عروضها الحالية، مثل Home Security Camera 1080p 2i بسعر رخيص وكاميرا Home Security Camera 2K Pro . في ما يلي نظرة على مواصفات وميزات وسعر الكاميرا 2K الجديدة.

أطلقت Cult.sport مؤخرًا ساعتها الذكية الجديدة Cult Shock X، وهي إضافة جديدة إلى مجموعتها مصممة خصيصًا لعشاق الرياضة واللياقة البدنية، تتميز الساعة بتصميم متين وشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة تعمل دائمًا مع سطوع ذروة يبلغ 850 شمعة. تشمل الوظائف البارزة دعم مكالمات Bluetooth والوصول السريع إلى لوحة الاتصال السريع، مما يوفر للمستخدمين اتصالًا مريحًا مباشرة من الساعة.

تستعد شركة Oukitel لإطلاق هاتف WP33 Pro في يناير 2024، ليضيف طابعًا جديدًا إلى عالم الهواتف الذكية المتينة. ما يميز هذا الهاتف هو الجمع الفريد بين ثلاث مزايا رئيسية.

مع زيادة استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على سلامة نظرك. يمكن أن يؤدي التحديق في شاشات هذه الأجهزة لفترات طويلة إلى إجهاد العين وإلى مشاكل بصرية أكثر خطورة.

بينما لا يزال الإطلاق العالمي لسلسلة Xiaomi 14 غير معلوم وقته حتى الآن، تشير التقارير إلى أن الشركة قد تطلق إضافة أخرى إلى المجموعة - Xiaomi 14 Ultra. تصدر الهاتف عناوين الأخبار مؤخرًا حيث ظهر في بضع صور عملية.