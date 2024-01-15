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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. احم بيتك بكاميرا احترافية بـ 1200 جنيه فقط.. أقوى موبايل جديد بـ 9000 جنيه فقط

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

احمي بيتك بكاميرا احترافية بـ 1200 جنيه فقط

 

أعلنت شاومي عن كاميرا مراقبة منزلية ثالثة لها في السوق الهندي، وهي Xiaomi 360 Home Security Camera 2K. تحتل هذه الكاميرا مكانًا بين عروضها الحالية، مثل Home Security Camera 1080p 2i بسعر رخيص وكاميرا Home Security Camera 2K Pro . في ما يلي نظرة على مواصفات وميزات وسعر الكاميرا 2K الجديدة.

 

أحدث سمارت ووتش بـ1100 جنيه وأشيك من Apple Watch

 

أطلقت Cult.sport مؤخرًا ساعتها الذكية الجديدة Cult Shock X، وهي إضافة جديدة إلى مجموعتها مصممة خصيصًا لعشاق الرياضة واللياقة البدنية، تتميز الساعة بتصميم متين وشاشة AMOLED مقاس 1.43 بوصة تعمل دائمًا مع سطوع ذروة يبلغ 850 شمعة. تشمل الوظائف البارزة دعم مكالمات Bluetooth والوصول السريع إلى لوحة الاتصال السريع، مما يوفر للمستخدمين اتصالًا مريحًا مباشرة من الساعة.

 

ببطارية 22 ألف أمبير.. أقوى موبايل جديد بـ 9000 جنيه فقط

 

تستعد شركة Oukitel لإطلاق هاتف WP33 Pro في يناير 2024، ليضيف طابعًا جديدًا إلى عالم الهواتف الذكية المتينة. ما يميز هذا الهاتف هو الجمع الفريد بين ثلاث مزايا رئيسية.

 

حافظ على سلامة نظرك.. أفضل مسافة بين عينيك والموبايل أو اللاب توب

 

مع زيادة استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على سلامة نظرك. يمكن أن يؤدي التحديق في شاشات هذه الأجهزة لفترات طويلة إلى إجهاد العين وإلى مشاكل بصرية أكثر خطورة.

 

كاميرا موبايلات شاومي الجديدة تتفوق على iPhone 15

 

بينما لا يزال الإطلاق العالمي لسلسلة Xiaomi 14 غير معلوم وقته حتى الآن، تشير التقارير إلى أن الشركة قد تطلق إضافة أخرى إلى المجموعة - Xiaomi 14 Ultra. تصدر الهاتف عناوين الأخبار مؤخرًا حيث ظهر في بضع صور عملية.

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