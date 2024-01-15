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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية 22 ألف أمبير.. أقوى موبايل جديد بـ 9000 جنيه فقط

ببطارية 22 ألف أمبير..أقوى
ببطارية 22 ألف أمبير..أقوى موبايل جديد بـ 9000 جنيه فقط

تستعد شركة Oukitel لإطلاق هاتف WP33 Pro في يناير 2024، ليضيف طابعًا جديدًا إلى عالم الهواتف الذكية المتينة. ما يميز هذا الهاتف هو الجمع الفريد بين ثلاث مزايا رئيسية.

ببطارية 22 ألف أمبير..أقوى موبايل جديد بـ 9000 جنيه فقط

مواصفات Oukitel WP33 Pro:

• صوت مدوي: يفتخر WP33 Pro بمكبرات صوت متعددة الوسائط بقوة 136 ديسيبل وخرج 5 وات. يوفر هذا صوتًا نقيًا وعاليًا للألعاب والأفلام والتجمعات الخارجية، مصحوبًا بتجربة صوت محيطي 8D.

• بطارية عملاقة: يحمل WP33 Pro بطارية ضخمة بسعة 22000 مللي أمبير، توفر 80 ساعة متواصلة لتشغيل الموسيقى أو أسبوعًا من الاستخدام المنتظم بشحنة واحدة. كما أن الشحن سهلًا بفضل تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات وميزة الشحن العكسي السريع بقوة 18 وات، مما يسمح لك بشحن iPhone 15 حوالي تسع مرات بشحنة واحدة من WP33 Pro.

• معالج قوي: يعمل الهاتف الذكي المتين بمعالج MediaTek Dimensity 6100+ 5G، مقترنًا بـ 8 جيجابايت من ذاكرة LPDDR4x RAM و 256 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 2.2. كما يوفر شاشة FHD + IPS مقاس 6.6 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز، سطوع 450 شمعة، وكثافة بيكسل 400 نقطة في البوصة. تشمل إعدادات كاميرا WP33 Pro كاميرا رئيسية Sony IMX686 بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا رؤية ليلية IMX350 بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا أمامية IMX616 بدقة 32 ميجابكسل.

ببطارية 22 ألف أمبير..أقوى موبايل جديد بـ 9000 جنيه فقط

لا تقلق بشأن المتانة: يحمل WP33 Pro شهادات IP68 و IP69K و MIL-STD-810H، مما يجعله مقاومًا للماء والغبار والصدمات. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بشاشة Corning Gorilla Glass لمزيد من الحماية.

السعر والتوافر:

 

من المقرر إطلاق Oukitel WP33 Pro في 13 يناير، ويتوفر في متجر Oukitel الرسمي مقابل 299.99 دولارًا بعد خصم سخي 25٪.

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