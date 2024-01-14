أخبارالتكنولوجيا.. إنفينيكس تطلق موبايل يشبه آيفون بـ2700 جنيه فقط.. وتحديثات غير مسبوقة في سلسلة Galaxy S24

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة إنفينيكس Infinix، النقاب عن هاتف Infinix Smart 8، في شهر نوفمبر الماضي، والذي يعمل بمعالج ضعيف الأداء من إنتاج شركة يونيسوك، واليوم، طرحت الشركة الصينية إصدار جديد من الهاتف مع إحدي معالجات شركة ميدياتك، مع مجموعة مزايا جديدة على رأسها كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل.

يبرز واتساب بلس WhatsApp Plus، كبديل مبتكر لتطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatSApp، حيث يقدم ميزات متقدمة للمستخدمين الأكثر تطلبا، وبفضل ميزاته المحسنة الغير متوفرة في التطبيق الرسمي، يوفر هذا الإصدار المعدل من WhatsApp تجربة مستخدم فريدة من نوعها.

من المقرر أن تكشف شركة سامسونج عن سلسلة Galaxy S24، بشكل رسمي في السابع عشر من يناير 2024، ومع اقتراب موعد الإطلاق تتصدر التشكيلة الرائدة عناوين الأخبار بمجموعة من التسريبات الجديدة.

وحوش الكاميرا والأداء.. مقارنة بين أوبو Find X7 Ultra وشاومي 14 برو

في عالم الهواتف الذكية، حيث يلتقي الابتكار والتكنولوجيا، يبرز هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro وهاتف أوبو الجديد Find X7 Ultra، كأمثلة رائعة لما يمكن أن تحققه تكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة، وخلال هذه المقارنة سنتعمق في الاختلافات الدقيقة والميزات الفريدة لهذين الجهازين الرائدين، من خلال تقديم منظور تفصيلي حول تصميمهما وشاشتهما وأدائهما وقدرات الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية.

أصبح تطبيق تيك توك من أكثر التطبيقات شعبية في العالم، حيث يستخدمه أكثر من مليار مستخدم حول العالم. ومع ذلك، حذر العديد من الخبراء من أن التطبيق قد يكون مدمرًا لعقل الأطفال، حيث قد يؤدي إلى مشاكل نفسية وسلوكية.