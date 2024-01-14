طريقة تثبيت واتساب بلس الأزرق 2024.. بميزة استعادة الرسائل المحذوفة

يبرز واتساب بلس WhatsApp Plus، كبديل مبتكر لتطبيق المراسلة الأشهر واتساب WhatSApp، حيث يقدم ميزات متقدمة للمستخدمين الأكثر تطلبا، وبفضل ميزاته المحسنة الغير متوفرة في التطبيق الرسمي، يوفر هذا الإصدار المعدل من WhatsApp تجربة مستخدم فريدة من نوعها.

ومع تحديث يناير 2024، يعد الإصدار الأخير من واتساب بلس WhatsApp Plus، بتحسينات كبيرة في الخصوصية والتخصيص والكفاءة، سنستعرض إليكم أبرزها خلال السطور التالية:

أبرز مميزات واتساب بلس الأزرق 2024

- التخصيص المتقدم: أصبح بإمكان مستخدمي واتساب بلس تغيير تصميم التطبيق وفقا لتفضيلاتهم، والاختيار من بين مجموعة متنوعة من السمات والألوان، بما في ذلك اللون الأزرق المميز للتطبيق.

- الخصوصية المحسنة: تستطيع الآن التحكم في من يمكنه رؤية حالتك وصورة ملفك الشخصي على التطبيق.

- استعادة الرسائل المحذوفة: أصبح بإمكانك أخيرا قراءة الرسائل المحذوفة من قبل المستخدمين الآخرين مع تحديث واتساب بلس الأزرق 2024.

- إرسال ملفات كبيرة: يتيح لك التحديث الأخير من واتساب بلس الأزرق، إرسال ملفات كبيرة يصل حجمها إلى 999 ميجابايت، وهو ما يتجاوز الحد القياسي لتطبيق واتساب الرسمي.

- تنزيل الحالة: يتيح لك تحديث يناير من واتساب بلس الأزرق، حفظ حالات المستخدمين الآخرين مباشرة على جهازك.

- وضع عدم الإزعاج DND: هو ميزة جديدة تتيح لك إيقاف تشغيل إشعارات التطبيق لتجنب تشتيت انتباهك.

- وضع الشبح Ghost: يتيح لك هذا الوضع إخفاء حالة اتصالك بالإنترنت وآخر ظهور وإلغاء تنشيط العلامة الزرقاء المزدوجة المخصصة لقراءة الرسالة الواردة إليك.

الأمان في واتساب بلس الأزرق

- ميزة مكافحة الحظر: تتضمن ميزات واتساب بلس الأزرق لعام 2024، ميزة مكافحة الحظر لتقليل مخاطر حجب استخدام التطبيق المعدل بواسطة واتساب الأصلي.

- خصوصية البيانات: على الرغم من أنها توفر خيارات خصوصية محسنة، إلا أنه من الضروري مراعاة المخاطر عند استخدام التطبيقات المعدلة.

تثبيت واتساب بلس الأزرق 2024

لـ تثبيت آخر إصدار من تطبيق واتساب بلس الأزرق، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بعمل نسخة احتياطية لدردشاتك على تطبيق واتساب الأصلي أولا وحفظها على منصةGoogle Drive.

2. بمجرد الانتهاء من عملية نسخة احتياطية لدردشاتك، قم بحذف تطبيق واتساب الأصلي.

3. قم بالبحث عن إصدار واتساب بلس، عبر كتابة WhatsApp Plus v40.22 في محرك بحث جوجل وتثبيته على جهازك.

4.. بمجرد تحميل ملف APK، قم بتثبيت البرنامج على جهازك ومنحه الأذونات اللازمة لتشغيله.

5. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة، ثم أدخل رقم هاتفك الخلوي ورمز التحقق والاسم والصورة، ثم ابدء في الدردشة مع الجميع.