تنزيل واتساب بلس WhatsApp Plus.. أحدث إصدار بدون إعلانات

يبحث الكثيرون عن تنزيل واتساب بلس WhatsApp Plus، أحد النسخ المعدلة من خدمة التراسل الفوري الشهيرة "واتساب" التي تحظى بشعبية كبيرة، وذلك لأنه يتمتع بالعديد من المزايا الحصرية التى تمنح المستخدمين المزيد من إعدادات الخصوصية التي يفتقر إليها التطبيق الأصلي.

أحدث إصدار من واتساب بلس WhatsApp Plus

يجلب إصدار يناير 2024 من واتساب بلس WhatsApp Plus، الذي يحمل رقم الإصدار V17.60، العديد من المزايا الجديدة التي لطالما انتظرها المستخدمين طويلا.

ومن بين مزايا تحديث واتساب بلس WhatsApp Plus الجديد، تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني، الدردشة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب خيارا جديدا لتغيير لون التطبيق، وخيار لعرض الأخبار بالإضافة إلى ميزة القنوات على غرار واتساب الأصلي.

تنزيل واتساب بلس أحدث إصدار يناير 2024

- للبدء، ستحتاج إلى عمل نسخة احتياطية من تطبيق واتساب العادي على جهازك المحمول.

- بمجرد الإنتهاء من ما عليك القيام به، قم بإلغاء تثبيت واتساب بالكامل.

- قم بنسخ هذه الجملة WhatsApp Plus V17.60، ولصقها في مربع بحث جوجل على جهازك المحمول.

- ستظهر أمامك عدة خيارات انقر على نتيجة البحث الأولى، ستفتح لك موقع ألكتروني.

- مرر لأسفل في الصفحة التي ستظهر أمامك، للوصول إلى مربع حواري كبير باللون الأخضر يحمل اسم Download WhatsApp.

تنزيل واتساب بلس أحدث إصدار يناير 2024

- انقر على انقر على المربع الأول تنزيل مباشر أو Direct Download.

- انتظر 10 ثوان فقط وستبدأ عملية التحميل في تنزيل ملف التطبيق إلي جهازك.

- بمجرد حصولك على ملف APK الخاص بالتطبيق، قم بتثبيته وتفعيل خيار الحماية "تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة على أندرويد"، ( للقيام بذلك، اذهب إلى الإعدادات> ثم الأمان > ثم مصادر غير معروفة > قبول).

- افتح تطبيق واتساب وقم بإدخال رقم هاتفك واسمك وصورتك، وستكون جاهز لبدء الدردشة مع أصدقائك.