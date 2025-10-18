قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي
وزير الصحة: 25% من سكان العالم سيواجهون تحديات كبيرة إذا لم يعززوا مهاراتهم
عمر محمد رياض: الجزء الثاني من "لن أعيش في جلباب أبي" قيد التحضير| خاص
وزير الخارجية: تثبيت وجود الفلسطينيين في غزة أمر مهم لمنع التهجير
وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجه بحشد الجهود الدولية لتغيير الوضع في غزة
الممنوعون من السفر لحج القرعة 2026
بعد 29 عاما.. ابن محمد رياض يعلن عن جزء ثان من مسلسل لن أعيش فى جلباب أبي
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: تنسيق كامل لإنهاء حرب غزة وإطلاق مسار الدولة الفلسطينية
طقس خريفي مستقر وارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة
900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة
صحة غزة: استلمنا جثامين 15 شهيدًا يظهر على عدد منها علامات تنكيل
وزير الخارجية: قمة شرم الشيخ تؤكد حرص مصر على وقف الحرب في غزة
نسرين عبد العزيز: السينما المصرية وثّقت بطولات أكتوبر رغم ضعف الإمكانيات

منار عبد العظيم

أكدت الناقدة الفنية د. نسرين عبد العزيز أن الدراما والسينما تُعدّان من أقوى أدوات التوثيق البصري للأحداث التاريخية، خاصة للشعوب التي تسعى لنقل بطولاتها إلى الأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن السينما لها دور أصيل في تسجيل الذاكرة الوطنية.

أفلام النصر انطلقت بعد انتهاء الحرب

وخلال لقائها في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد مع الإعلامية نهاد سمير، أوضحت عبد العزيز أن إنتاج الأفلام التي تناولت حرب أكتوبر بدأ فعليًا بعد عام 1973، لتوثيق الانتصار المجيد ورفع الروح الوطنية بعد النصر العظيم.

بطولات العبور على الشاشة

أشارت إلى أن عددًا من الأعمال السينمائية ركز على تجسيد مشاهد العبور وتحطيم خط بارليف، مثل أفلام «الرصاصة لا تزال في جيبي» و«أغنية على الممر»، والتي أظهرت تضحيات الجنود المصريين، رغم ضعف الإمكانيات التقنية والإنتاجية وقتها.

الدراما الوطنية في ثوب اجتماعي

كما لفتت إلى أن بعض الأعمال اختارت تناول الحرب في إطار اجتماعي أو إنساني أو رومانسي، لكنها حافظت على الطابع الوطني وروح النصر، لتعكس من خلال الشخصيات والمواقف الشعور العام بالفخر والانتماء لدى المصريين بعد أكتوبر.

توثيق لا يقل عن كتب التاريخ

اختتمت عبد العزيز تصريحاتها بالتأكيد على أن السينما والدراما الوطنية يجب أن تستمر في أداء هذا الدور التوثيقي المهم، قائلة: "الفن الحقيقي لا يقل أهمية عن كتب التاريخ.. بل يصل إلى القلوب قبل العقول".

