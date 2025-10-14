وزير التعليم الأسبق: أفتخر بكوني جزء من نصر أكتوبر المجيد

أكد الدكتور أحمد جمال وزير التعليم الأسبق، أن يوم نصر أكتوبر يوم مميز جدًا لينا كمصريين، مشيرا إلى أنه أفتخر بكوني جزء منه، وبالتالي مريت بتجربة الحرب، وهي ذكرى لا يمكن أن تم محوها.

وقال أحمد جمال، خلال لقاء له لبرنامج "الخلاصة"، عبر فضائية "المحور"، أنه التحقت بالفرقة 16 من الجيش الثاني الميداني قبل حرب أكتوبر، مؤكدا أنه من اجمل لحظات حياتي كانت لحظة قناة السويس ورد كرامة مصر.



وتابع وزير التعليم الأسبق، أنه بعد فترة من الحرب عملت على القيام بمؤلفات هامة عن تلك الحرب العظيمة، التي نجحنا في استعاد

ة أرض سيناء