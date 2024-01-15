حافظ على سلامة نظرك.. أفضل مسافة بين عينيك والموبايل أو اللاب توب

مع زيادة استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى الحفاظ على سلامة نظرك. يمكن أن يؤدي التحديق في شاشات هذه الأجهزة لفترات طويلة إلى إجهاد العين وإلى مشاكل بصرية أكثر خطورة.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على سلامة نظرك عند استخدام الأجهزة الإلكترونية:

• حافظ على مسافة مناسبة بين عينيك والشاشة: يوصي الخبراء بوضع شاشتك على بعد حوالي 25 إلى 30 بوصة من عينيك. يمكنك قياس المسافة عن طريق مد ذراعك ومد إصبعك السبابة ووضعه على الشاشة. إذا كان إصبعك السبابة يكاد يصل إلى أنفك، فأنت على مسافة كافية.

• خذ فترات راحة منتظمة: خذ فترات راحة كل 20 دقيقة أو نحو ذلك. انظر إلى شيء بعيد لمدة 20 ثانية، ثم أغمض عينيك لمدة 20 ثانية.

• أضف المزيد من الضوء: يمكن أن يؤدي التحديق في شاشة مظلمة إلى إجهاد العين. تأكد من أن لديك إضاءة كافية في الغرفة التي تستخدم فيها جهازك الإلكتروني.

• قم بضبط السطوع والوضوح: قم بضبط سطوع ووضوح شاشة جهازك الإلكتروني بحيث تكون مريحة للنظر إليها.

الاستنتاج:

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك المساعدة في حماية نظرك من أضرار الاستخدام المطول للأجهزة الإلكترونية.

نصائح إضافية:

• استخدم نظارات أو عدسات لاصقة مصممة خصيصًا للاستخدام مع الأجهزة الإلكترونية. يمكن أن تساعد هذه النظارات أو العدسات في تقليل إجهاد العين.

• تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية في الظلام أو في الإضاءة الخافتة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إجهاد العين وزيادة خطر الإصابة بمشاكل بصرية.

• قم بإجراء فحوصات منتظمة للعين مع طبيب العيون. يمكن لطبيب العيون اكتشاف أي مشاكل بصرية في وقت مبكر وعلاجها.