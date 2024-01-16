أحدث ميزة في واتساب 2024.. لازم تجربها

تتوسع مجموعة ميزات واتساب مرة أخرى، حيث تصل الاستطلاعات إلى القنوات على نظام Android كجزء من تحديث تجريبي حديث.

يسمح هذا الإصدار التجريبي (الإصدار 2.24.2.11) لبعض الاختباريين بإنشاء استطلاعات داخل القنوات، على غرار الوظيفة الحالية في الدردشات الفردية والجماعية.

واتساب يضيف ميزة الاستطلاعات إلى القنوات: قريبا ستتمكن من سؤال أعضاء قناتك عن رأيهم!

يسمح خيار "الاستطلاعات" الجديد، الذي يمكن الوصول إليه من خلال رمز مشبك الورق في دردشات القناة، للمستخدمين بإنشاء أسئلة تصل إلى 12 خيارًا.

على وجه الخصوص، يظهر رمز الاستطلاعات باللون الأخضر بدلاً من الأصفر المعتاد، لكن الوظيفة الأساسية تظل متسقة: التصويت مجهول، حتى منشئ الاستطلاع لن يرى ردودًا فردية.

أحدث ميزة في واتساب ل 2024.. لازم تجربها

بينما لا يُضمن الوصول إلى هذه الميزة لجميع المختبرين، فإن وجودها يشير إلى إمكانية طرح أوسع قريبًا. يجب على المستخدمين في برنامج Android beta الذين يرغبون في قياس الآراء داخل قنواتهم البحث عن رمز الاستطلاعات الأخضر.

في الوقت الحالي، لا نعرف بالضبط متى ستكون هذه الميزة متاحة للجميع في تطبيق واتساب.

و لا يزال أمام هذه الميزة أيامها الأولى، لذلك ستمر بالمزيد من الاختبارات والتحسينات في الإصدارات التجريبية المستقبلية. على الرغم من أنه من المثير التفكير في استخدام الاستطلاعات في القنوات، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح متاحة لجميع المستخدمين.

وبشكل منفصل، يعالج تحديث تجريبي آخر لتطبيق واتساب (الإصدار 2.24.2.12) إصلاحًا لخلل حديث لمستخدمي Android. كان تحديث سابق قد أدى إلى توقف عرض مصغرات تحديث الحالة بجوار أسماء جهات الاتصال. يستعيد هذا التحديث الجديد تلك الوظيفة، ويعيد جلب ميزة مألوفة ومريحة.

تشير هذه التطورات، إلى جانب اختبار الإصدارات التجريبية الأخيرة لتنسيق النص المتقدم والسمات على Android، إلى نشاط مكثف من واتسآب في بداية عام 2024.

مع المزيد من الميزات والتحسينات في طور الإعداد، يبدو أن تطبيق المراسلة الشهير يركز على إبقاء المستخدمين مشغولين وتوقع التحديثات المستقبلية.