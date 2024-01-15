بمواصفات هائلة.. سلسلة Realme 12 Pro الجديدة بنفس تصميم ساعات رولكس الفخمة

أكدت شركة ريلمي الصينية الرائدة في صناعات الهواتف المحمولة والساعات الذكية، رسميًا إطلاق سلسلة Realme 12 Pro في الهند أواخر هذا الشهر.

و ستشمل المجموعة طرازات Pro و Pro+، و سبق للعلامة التجارية أن كشفت عن تصميم الطرازات القادمة بالتعاون مع صانع ساعات فاخر.

والآن، حصلت هواتف Realme 12 Pro على شهادات TUV تكشف عن سعة بطاريتها وسرعات الشحن، كما شوهد أيضًا هاتف Realme 12 Pro+ على موقع هيئة شهادة المخابرات التايلاندية NBTC.

وتم إدراج Realme 12 Pro على موقع شهادة TUV برقم الموديل RMX3842، بينما يحمل Pro+ رقم الموديل RMX3840.

ووفقًا للإدراج، ستعمل كلا الجهازين ببطارية 5000mAh مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

وفي غضون ذلك، اجتاز Realme 12 Pro+ أيضًا هيئة NBTC في تايلاند، مما يشير إلى إطلاقه الوشيك في البلاد. لا تكشف الشهادات عن أي تفاصيل إضافية حول العروض القادمة.

وتم الكشف عن هاتف Realme 12 Pro+ بأنه سيضم كاميرا Periscope بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وتقريب عديم الفقد 6x، وتقريب رقمي 120x، بينما سيحتوي Pro على عدسة Telephoto بدقة 32 ميجابكسل. سيحتوي كلا الهاتفين على مستشعر رئيسي Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS. ستتميز العروض القادمة بوحدة كاميرا دائرية.

وتم تسليط الضوء عليها بلون ذهبي ولوحة خلفية من الجلد الأزرق المحكم في إصدار Pro+ Rolex Edition.

ووفقًا لتسريب حديث، ستتوفر سلسلة Realme 12 Pro في خيارات ألوان Submarine Blue و Navigator Beige و Explorer Red. وبحسب ما ورد، سيتم تشغيل Pro و Pro+ بواسطة شرائح Snapdragon 7 Gen 3 و Snapdragon 7s Gen 2 على التوالي.