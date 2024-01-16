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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لهواة مراقبة السماء.. ظواهر فلكية فريدة منتظرة في يناير

الدكتور أشرف تادرس
الدكتور أشرف تادرس

نشهد خلال النصف الآخر لشهر يناير 2024 عددا كبيرا من الأحداث والظواهر الفلكية، التي يترقبها جميع هواة الفلك والمعلقة أبصارهم فى السماء منتظرين الفرصة المناسبة لرصد الظاهرة الفلكية وتصويرها والاستماع بمشاهدتها الممتعة.

 

الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر  يناير 2024

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، عن الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر يناير 2024.

18 يناير القمر والمشتري

يترائى القمر مقترنا مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، ويظلا مرئيان حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 12:50 بعد منتصف الليل تقريبا.

20 يناير القمر وبلايدس Pleiades

يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور ، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل ، ويظلا مرئيان بالسماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 3:00 صباحا تقريبا.

24 يناير القمر وبولوكس Pollux

يترائى القمر في الأفق الشرقي مقترنا مع النجم بولوكس (ألمع نجم في برج الجوزاء = التوأم) حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل.
25 يناير اكتمال القمر (بدر شهر رجب)

يكتمل قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم ، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي .. وتبلغ نسبة لمعانه 99.9 %

25 يناير القمر وخلية النحل Beehive

يشرق القمر في هذا اليوم بدرا مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان، ولصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح بإستخدام تلسكوب صغير حيث نراه جوار القمر في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

27 يناير (عطارد والمريخ)
يشرق كوكب عطارد مقترنا مع كوكب المريخ في الـ 5:45 صباحا في ذلك اليوم، يكون كوكب عطارد لامعا حيث نرى كوكب المريخ أسفله مباشرة إلى أن يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس فيختفي هذا المشهد تماما.

الظواهر الفلكية الظواهر الفلكية التي تحدث خلال شهر يناير 2024 خلال النصف الأخر لشهر يناير 2024 الفلك الأحداث والظواهر الفلكية

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