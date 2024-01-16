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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غدا.. أشرف زكى يكشف تفاصيل حياته الفنية

أشرف زكى
أشرف زكى

تستضيف الإعلامية أميرة بهي الدين، في برنامجها "افتح باب قلبك" على قناة "CBC"، يوم غد، الأربعاء، الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في حوار خاص عن بداية مسيرته الفنية ونشأته الأسرية وكيف أثرت فيه السينما والدراما في تلك الفترة، وذكريات المرحلة الجامعية، وكيف بدأ مسيرته الفنية.

تتطرق الحلقة التي تذاع في الساعة الحادية عشرة مساء، إلى أهم الأعمال الدرامية والسينمائية في مسيرة أشرف زكي الفنية، وأيضًا تجربة الإخراج المسرحي، وكيف بدأ التفكير في أن يكون نقيب المهن التمثيلية، وكيف استطاع الجمع بين دور النقيب والممثل والأكاديمي.

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أشرف زكى 

يكشف "زكي" خلال الحلقة عن أبرز المشاكل التي واجهته خلال العمل النقابي، وأبرز ما قدمته للعائلة الفنية، وماذا قدمت الدولة لفناني مصر، وكيف استطاعت القوة الناعمة ممارسة أهم أدوارها في حماية البلاد من حكم الجماعة الإرهابية.

كما يتحدث عن الجانب الآخر من حياته واللقب المحبب لقلبه "أبو البنات"، وكيف يمارس دوره كأب وزوج، وما هي أمنياته لزوجته الفنانة روجينا ولبناته.

يذاع برنامج "افتح باب قلبك" يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم كل ما يهم المصريين وحياتهم ومستقبلهم.

أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اشرف زكي إفتح باب قلبك الدكتور أشرف زكى الإعلامية أميرة بهي الدين

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