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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرص تدريب جديدة للعاملين في المنشآت الفندقية

فندق - ارشيفية
فندق - ارشيفية

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن الأجندة التدريبية للموسم الحالي والتي بدأت من يناير الجاري .

أوضحت غرفة المنشآت الفندقية ، أنه تم إعداد الأجندة التدريبية للموسم الحالي ، بواسطة الغرفة التي توضح مكونات الموضوعات التدريبية ، للموظفين المستهدفين في كل برنامج ، وتاريخ إقامة التدريب ستكون لـ 6 شهور قادمة .

 

تدريب غرفة المنشآت الفندقية 

وأفادت الغرفة ، بأنه من أبرز البرامج التدريبية ، نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة ، مهارات مناولى الطعام والشراب ، مهارات مكتب الاستقبال ، مهارات الاشراف الداخلى ،مهارات التجهيز والتحضير ،برنامج إعداد مدرب فندقي ،مهارات المشرف الفندقي.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، أصدرت بيانا موجها لجميع الفنادق المصرية وذلك لمحاسبة النزلاء والرواد المصريين على سعر الإقامة طبقا لسعر الصرف اليومي المعلن من البنك المركزى.

ونوهت الوزارة، بضرورة الإلتزام بمحاسبة النزلاء والرواد المصريين فيما يخص أسعار الإقامة طبقا لسعر الصرف اليومي المعلن من البنك، وعدم محاسبتهم بأى أسعار تخالف ذلك.

جاء ذلك في ضوء الدور الرقابي والتنظمي لها، وما تلاحظ مؤخرا من عدم اتباع بعض المنشآت الفندقية للقواعد الرسمية المنظمة لإستبدال العملة الأجنبية مع النزلاء فيما يتعلق باحتساب سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري فيما يخص أسعار الإقامة.

 

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