استهداف ناقلة بضائع مملوكة لليونان بصاروخ قبالة سواحل اليمن

قال الجيش الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، إن قوات البحرية الأمريكية استولت على أجزاء صواريخ إيرانية الصنع وأسلحة أخرى من سفينة متجهة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن في غارة الأسبوع الماضي أدت إلى اختفاء اثنين من قوات الكوماندوز التابعة لها.

وفي هذه الأثناء، قال مسؤولون إن سفينة جديدة تعرضت لنيران مشتبه بها من الحوثيين في البحر الأحمر وتعرضت لبعض الأضرار، لكن لم يصب أحد.

وتمثل الغارة أحدث مصادرة البحرية الأمريكية وحلفائها لشحنات الأسلحة المتجهة إلى المتمردين الذين شنوا سلسلة من الهجمات تهدد الآن التجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن بسبب الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة.

وتضمنت مكونات الصواريخ المضبوطة أنواعًا من المحتمل استخدامها في تلك الهجمات.

وأثارت الهجمات والضربات الانتقامية التي قادتها الولايات المتحدة والغارة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأوسع، والتي شهدت أيضًا قيام إيران بضربات صاروخية باليستية في كل من العراق وسوريا.

ووقعت غارة القوات الخاصة يوم الخميس الماضي، حيث انطلقت قوات الكوماندوز من السفينة يو إس إس لويس بي بولر مدعومة بطائرات بدون طيار ومروحيات، وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها حدثت في بحر العرب.

وقالت القيادة المركزية إن القوات الخاصة عثرت على مكونات صواريخ كروز وباليستية، بما في ذلك أجهزة الدفع والتوجيه، بالإضافة إلى رؤوس حربية. وأضافت أنه تم العثور أيضًا على أجزاء للدفاع الجوي.

وقالت القيادة المركزية في بيان: 'يشير التحليل الأولي إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر'.

وقالت القيادة المركزية في بيان: 'يشير التحليل الأولي إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر'.



وأظهرت الصور التي نشرها الجيش الأمريكي وحللتها وكالة أسوشيتد برس مكونات تشبه محركات الصواريخ وأخرى تم الاستيلاء عليها سابقًا.

وتضمنت أيضًا ما يبدو أنه صاروخ كروز مزود بمحرك نفاث صغير – وهو النوع الذي يستخدمه الحوثيون وإيران.



وقالت القيادة المركزية إن البحرية الأمريكية أغرقت السفينة التي كانت تحمل الأسلحة في نهاية المطاف بعد أن اعتبرتها غير آمنة.

وتم احتجاز طاقم السفينة المكون من 14 فردًا.



ولم يعترف الحوثيون بمصادرة السفينة ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.



ويحظر قرار للأمم المتحدة نقل الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن.

وفي الوقت نفسه، أصاب صاروخ اليوم، ناقلة البضائع السائبة زوغرافيا التي ترفع علم مالطا في البحر الأحمر. وقالت وزارة الشحن وسياسة الجزر اليونانية إن السفينة كانت متجهة شمالًا إلى قناة السويس عندما تعرضت للهجوم.



وقالت الوزارة إن السفينة - التي تديرها شركة يونانية - لم تكن تحمل أي حمولة على متنها ولم تتعرض إلا لأضرار مادية.

وكان الطاقم يضم 20 أوكرانياً وثلاثة فلبينيين وجورجياً واحداً.



وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس أن الزغرافيا لا تزال تتحرك بعد الهجوم.



واعترفت عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني، والتي تراقب الأحداث في الممرات المائية في الشرق الأوسط، في وقت سابق بوقوع هجوم بالقرب من الزغرافيا.



واستهدفت الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة مواقع الحوثيين يومي الجمعة والسبت.

رداً على ذلك، أطلق الحوثيون صاروخاً على ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن، مما زاد من مخاطر الصراع.



وسافرت القوات الخاصة في زوارق قتالية صغيرة للعمليات الخاصة يقودها طاقم حربي خاص بحري للوصول إلى القارب.

وبينما كانوا يصعدون على متنها وسط أمواج البحر الهائجة، حوالي الساعة الثامنة مساءً، بالتوقيت المحلي، سقطت الأمواج العالية على أحد أفراد القوات الخاصة ودخل أحد زملائه خلفه.

وكلاهما لا يزالان مفقودين.