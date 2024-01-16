عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف ناقلة بضائع مملوكة لليونان بصاروخ قبالة سواحل اليمن

صدى البلد

قال الجيش الأمريكي ، اليوم الثلاثاء، إن قوات البحرية الأمريكية استولت على أجزاء صواريخ إيرانية الصنع وأسلحة أخرى من سفينة متجهة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن في غارة الأسبوع الماضي أدت إلى اختفاء اثنين من قوات الكوماندوز التابعة لها.

 

وفي هذه الأثناء، قال مسؤولون إن سفينة جديدة تعرضت لنيران مشتبه بها من الحوثيين في البحر الأحمر وتعرضت لبعض الأضرار، لكن لم يصب أحد.

وتمثل الغارة أحدث مصادرة البحرية الأمريكية وحلفائها لشحنات الأسلحة المتجهة إلى المتمردين الذين شنوا سلسلة من الهجمات تهدد الآن التجارة العالمية في البحر الأحمر وخليج عدن بسبب الحرب الإسرائيلية على حماس في قطاع غزة. 

وتضمنت مكونات الصواريخ المضبوطة أنواعًا من المحتمل استخدامها في تلك الهجمات.

وأثارت الهجمات والضربات الانتقامية التي قادتها الولايات المتحدة والغارة التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط الأوسع، والتي شهدت أيضًا قيام إيران بضربات صاروخية باليستية في كل من العراق وسوريا.

ووقعت غارة القوات الخاصة يوم الخميس الماضي، حيث انطلقت قوات الكوماندوز من السفينة يو إس إس لويس بي بولر مدعومة بطائرات بدون طيار ومروحيات، وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إنها حدثت في بحر العرب.

وقالت القيادة المركزية إن القوات الخاصة عثرت على مكونات صواريخ كروز وباليستية، بما في ذلك أجهزة الدفع والتوجيه، بالإضافة إلى رؤوس حربية. وأضافت أنه تم العثور أيضًا على أجزاء للدفاع الجوي.

وقالت القيادة المركزية في بيان: 'يشير التحليل الأولي إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر'.

وقالت القيادة المركزية في بيان: 'يشير التحليل الأولي إلى أن الحوثيين استخدموا هذه الأسلحة نفسها لتهديد ومهاجمة البحارة الأبرياء على متن السفن التجارية الدولية التي تعبر البحر الأحمر'.

وأظهرت الصور التي نشرها الجيش الأمريكي وحللتها وكالة أسوشيتد برس مكونات تشبه محركات الصواريخ وأخرى تم الاستيلاء عليها سابقًا. 

وتضمنت أيضًا ما يبدو أنه صاروخ كروز مزود بمحرك نفاث صغير – وهو النوع الذي يستخدمه الحوثيون وإيران.

وقالت القيادة المركزية إن البحرية الأمريكية أغرقت السفينة التي كانت تحمل الأسلحة في نهاية المطاف بعد أن اعتبرتها غير آمنة. 

وتم احتجاز طاقم السفينة المكون من 14 فردًا.

ولم يعترف الحوثيون بمصادرة السفينة ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

ويحظر قرار للأمم المتحدة نقل الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن. 
وفي الوقت نفسه، أصاب صاروخ اليوم، ناقلة البضائع السائبة زوغرافيا التي ترفع علم مالطا في البحر الأحمر. وقالت وزارة الشحن وسياسة الجزر اليونانية إن السفينة كانت متجهة شمالًا إلى قناة السويس عندما تعرضت للهجوم.

وقالت الوزارة إن السفينة - التي تديرها شركة يونانية - لم تكن تحمل أي حمولة على متنها ولم تتعرض إلا لأضرار مادية. 

وكان الطاقم يضم 20 أوكرانياً وثلاثة فلبينيين وجورجياً واحداً.

وأظهرت بيانات تتبع الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس أن الزغرافيا لا تزال تتحرك بعد الهجوم.

واعترفت عمليات التجارة البحرية البريطانية التابعة للجيش البريطاني، والتي تراقب الأحداث في الممرات المائية في الشرق الأوسط، في وقت سابق بوقوع هجوم بالقرب من الزغرافيا.
 

واستهدفت الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة مواقع الحوثيين يومي الجمعة والسبت. 

رداً على ذلك، أطلق الحوثيون صاروخاً على ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن، مما زاد من مخاطر الصراع.

وسافرت القوات الخاصة في زوارق قتالية صغيرة للعمليات الخاصة يقودها طاقم حربي خاص بحري للوصول إلى القارب. 

وبينما كانوا يصعدون على متنها وسط أمواج البحر الهائجة، حوالي الساعة الثامنة مساءً، بالتوقيت المحلي، سقطت الأمواج العالية على أحد أفراد القوات الخاصة ودخل أحد زملائه خلفه.

 وكلاهما لا يزالان مفقودين.

الأمريكية الأمريكي الإسرائيلية البحرية الأمريكي البحرية الأمريكية التجارة العالمية التجارة العالمي الحرب الإسرائيلية الجيش الأمريكي المتمردين الحوثيين الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

600 جنيه|تحرك قياسي في أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تقارير إعلامية تكشف حجم التغيير الوزاري المرتقب

موضوعات متعلقة

في اجتماع رفيع المستوى.. أردوغان يناقش الهجوم على القوات التركية شمال العراق

مسئولون أمريكيون: الضربات في اليمن ضد الحوثيين دمرت 90% من أهدافها

نادي الأسير: جيش الاحتلال اعتقل اليوم 30 مواطنا من الضفة الغربية والقدس

في سوريا والعراق..الدفاع التركي يطلق غارات جوية نحو25 هدفًا لمسلحين الأكراد

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن العمل مع المبعوث الأممي لحل الأزمة

بالأسلحة الرشاشة.. سرايا القدس تعلن خوضها اشتباكات مع الاحتلال وسط قطاع غزة

أسامة حمدان: نرحب بمساندة جنوب إفريقيا في جهود وقف العدوان على غزة

بعد تعليق عمله .. أطباء بلا حدود يعود إلى ود مدني بالسودان

ترشيحاتنا

طارق سليمان: محمد الشناوي لا يتحمل مسئولية هدفي موزمبيق

الخارجية السودانية: تجميد التعاون مع منظمة إيجاد بسبب دعوة "حميدتي"

قبل رفع الجلسة.. رئيس النواب يؤكد: وزير التموين لم يقدم أي حلول

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

استهداف ناقلة بضائع مملوكة لليونان بصاروخ قبالة سواحل اليمن

ترقيات الموظفين 2024 ومفاجأة بشأن زيادة الراتب| الشروط والأحكام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غير متوقع.. طفلة فلسطينية تبكي عند سماع خبر خروجها من غزة

نصائح فعالة لعلاج مقاومة الأنسولين.. احرص على اتباعها

قائد القوات البحرية يلتقي نظيره الجنوب أفريقي لبحث التعاون العسكري المشترك| صور

تقوية جهاز المناعة.. فوائد تناول البرتقال في فصل الشتاء

فيديو

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

ضربة جديدة للذهب ومفاجأة في عيار21 .. تفاصيل

أسعار مميزة وشروط سهلة.. احجز شقتك الآن بمقدم 60 ألف جنيه| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ