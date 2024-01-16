2 مليون جنيه.. رجال إسعاف الفيوم يسلمون أمانات كانت بحوزة مصاب

شهد فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الفيوم واقعة مشرفة جرت كافة فصولها بالطريق الصحراوي الغربي اتجاه محافظة المنيا.

حيث تعرضت سيارة أحد المواطنين لحادث عنيف، هرعت في أعقابه واحدة من مركبات الإسعاف لنجدة مصابي الحادث، وفور وصولهم لموقع الحادث تبين تواجد مبلغ مالي يتخطى حاجز المليوني جنيه بحوزة المصاب.

وتولى طاقم الإسعاف تأمين المبلغ نظرا لإصابة قائد السيارة باضطراب في درجة الوعي، وعكف الفريق الإسعافي فور إسعافهم لمصابي الحادث لتسليم المبلغ لأقارب المصاب.

وأعرب أقارب وذوو المصابين عن تقديرهم لذلك النموذج الاستثنائي الذي قدمه رجال الإسعاف، وحاول بعض أقارب مصابي الحادث جاهدين تقديم مكافأة مالية لفريق الإسعاف بطل الواقعة، الأمر الذي قابله طاقم الإسعاف بتحفظ شديد مؤكدين أن ذلك واجبهم الإنساني قبل المهني.

وقد تابع الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية كافة تفاصيل الواقعة، حيث أكد "أن مثل تلك النماذج المضيئة هي التي ترسم وتشكل ملامح الإنسانية التي تتسم بها المنظومة الإسعافية المصرية، وهي التي جعلت الأمانة عنوان وسمت رئيسي لمنظومتنا الغراء".

وتقدم بخالص الشكر والتقدير لبطلي الواقعة : مصطفى محمود عبد المجيد ومحمد محمد لطفي.