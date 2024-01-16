مصرع طالبة صطدمها قطار أثناء عبورها السكة الحديد بقليوب

لقيت طالبة بقليوب مصرعها بعدما صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان السكة الحديد بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز قليوب، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فصرحت بدفن الجثة.

تلقى المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز قليوب، إشارة من مستشفى قليوب العام، بوصول "رضوى. س"، طالبة ثانوى تجاري، جثة هامدة إثر عدة إصابات في أنحاء الجسد، وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية.

وانتقلت قوة أمنية وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة صدمها قطار بنها القاهرة أثناء عبورها السكة الحديد بمنطقة ميت حلفا دائرة المركز.

وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.