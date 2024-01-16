برسالة تهنئة| إسعاد يونس تثير الجدل بعد انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

فى خبر صادم، للوسط الفنى، أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز طلاقها من الفنان أحمد العوضى، إذ كتبت عبر انستجرام" تم الطلاق الرسمى بينى وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير".

وجاء بعد المنشور الصادم رسالة تهنئة من الفنانة اسعاد يونس لياسمين احتفالا بعيد ميلادها عبر انستجرام، وقالت فى رسالتها : "النهاردة عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، كل سنة و انتي طيبة يا ياسو ❤️❤️❤️" وهو ما اثار غضب متابعيها.

يذكر ان الفنانة ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، بعد العمل سوياً في مسلسل "اللى ملوش كبير" عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل "ضرب نار " العام الماضى 2023.

ولدت ياسمين عبد العزيز في مثل هذا اليوم عام 1980، وبدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».

بعدما تألقت في مسلسل “امرأة من زمن الحب"، في دور الفتاة الشابة خفيفة الظل التي تتمتع بوسامة وجمال وموهبة فنية شديدة، ونالت استحسانا وقبولا من كبار الفنانين حتي وافقت الفنانة القديرة سناء جميل على ان تقف امامها في مسلسل (الرقص علي سلالم متحركة) عام 2002 مع محمود قابيل وسلوي خطاب وميمي جمال.