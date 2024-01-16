سفير كمبوديا بمصر: لهذا السبب نرسل أبنائنا للدراسة في الأزهر الشريف

استقبلت الدكتورة، نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، سعادة السفير «أوك سارون» سفير مملكة كمبوديا بمصر؛ للتعرف على جهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين في دعم الطلاب الكمبوديين الدارسين في الكليات والمعاهد الأزهرية.

وأكدت الدكتورة، نهلة الصعيدي على حرص مؤسسة الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تقديم الدعم الكامل للطلاب الوافدين الدارسين في الأزهر من مملكة كمبوديا، وجميع دول شرق آسيا، ليكونوا قوة فاعلة في تقدم بلادهم وازدهارها، مشيرةً إلى الأنشطة والبرامج العلمية والتربوية التي يعقدها المركز من أجل تنمية مهارات الطلاب وترسيخ منهج الأزهر الوسطي في نفوسهم.

ومن جانبه أعرب سفير مملكة كمبوديا عن سعادته لوجود عدد كبير من أبناء كمبوديا يدرسون بالأزهر الشريف، موجهًا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على اهتمامه ورعايته بالطلاب الكمبوديين الدارسين في الأزهر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يمثل منارة للعلم وقبلة للطلاب الراغبين في دراسة العلوم الإسلامية، وهو ما يدفعنا إلى إرسال أبنائنا الطلاب للدراسة في معاهده وكلياته.