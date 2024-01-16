نصحتها بذلك.. طارق الشناوي يعلق على طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي|فيديو

علق طارق الشناوي الناقد الفني على تنبؤ ليلى عبد اللطيف بـ طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، قائلاً: "كذب المنجوم ولو صدقوا.. ومفيش حاجه اسمها تسخير للجن، وهذا أمر ضد الدين".

طارق الشناوي: لم أتوقع انفصال ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي

وأضاف طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج" 90 دقيقة" المذاع عبر فضائية" المحور"، أنه حدث من قبل عدة خلافات بين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بل اتنشرت من قبل عدة شائعات عن انفصالهما.

وأشار طارق الشناوي الناقد الفني إلى، أنه لم يتوقع انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بسبب الحب والمودة التي تظهر بينهما في اللقاءات التليفزيونية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أنه نصح ياسمين عبد العزيز بضرورة الانفصال الفني بينها وبين أحمد العوضي في عملها القادم، وكتبت ذلك في مقال.



ولفت طارق الشناوي إلى أن ياسمين عبد العزيز أكدت له انفصالها الفني بالفعل عن أحمد العوضي.