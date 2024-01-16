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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: افتتاح 15 مسجدًا الجمعة القادمة

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 15 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 19 / 1 / 2024م، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 510 ) مساجد منها ( 395 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 115 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19 / 1 / 2024 م عدد ( 11532 ) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (840) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
مسجد تفتيش الأوقاف – عزبة تفتيش الأوقاف - قلين
مسجد الحميدية الكبير – قرية الحميدية – كفر الشيخ
مسجد شرق البنوان – قرية شرق البنوان- السحايت - الحامول
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
مسجد أبو بكر الصديق - الباويطي - الواحات البحرية
مسجد الدار الآخرة - الجبانات طريق الفيوم - 6 أكتوبر
مسجد السيد عبد العزيز النادي - جنة مصر خلف نادي الصيد - أكتوبر
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
مسجد الشافعي – نشيل - قطور
مسجد الحمرا القديم – برما - طنطا
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
مسجد زغلول – كفر مساعد- مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
مسجد الحاج عبد المجيد –  مسارة - ديروط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
مسجد عمر بن الخطاب – ك 17 مركز القنطرة غرب
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
مسجد الهدى – العليقات – قوص
مسجد العتيق – أولاد علي – أولاد نجم – نجع حمادي
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
مسجد البحري – القصابي – سيدي سالم
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
مسجد الحاج عيد الغربي - الشيخ مبارك – مركز أبو قرقاص

وزارة الأوقاف مساجد الاحلال والتجديد أوقاف

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