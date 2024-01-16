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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

22 يورو.. فرنسا ترفع أسعار تذاكر متحف اللوفر

صدى البلد

أعلنت فرنسا زيادة أسعار تذاكر دخول متحف اللوفر ليصبح 22 يورو منذ صباح أمس الاثنين، بزيادة قدرها خمسة يوروهات. ويعد هذا أول تغيير في الأسعار منذ سبع سنوات لأكبر متحف في فرنسا والأكثر زيارة في العالم. 

وتبلغ مساحة متحف اللوفر 86 ألف متر مربع مفتوحة للجمهور وزاره 8,9 مليون شخص في عام 2023، منهم 68% سائحون أجانب. 

وأعلن متحف اللوفر أنه مع 8,9 مليون زائر في 2023، استعاد المتحف معدل ارتياد يقارب مستواه المسجل عام 2019 قبل الأزمة الصحية، لكنه يبقى محروما من الزوار الآسيويين.

ويشتهر متحف اللوفر بمجموعته الواسعة التي تمتد من الحضارات القديمة إلى القرن التاسع عشر، ويعتبر رمزًا للتراث الثقافي الفرنسي. يجذب المتحف ملايين الزوار سنويًا، ويلعب دورًا حاسمًا في قطاع السياحة في البلاد. لكن توقيت ارتفاع الأسعار أثار الدهشة، خاصة بالنظر إلى اقتراب دورة الألعاب الأولمبية في باريس، والتي من المتوقع أن تجتذب تدفقا من السياح.

ويقول مؤيدو زيادة أسعار التذاكر إنها خطوة ضرورية لضمان الاستدامة المالية لمتحف اللوفر. ومع تكاليف الصيانة، ورواتب الموظفين، والحاجة إلى الحفاظ المستمر على الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن، تواجه المؤسسة تحديات اقتصادية تفاقمت بسبب الوباء. ويؤكدون أن قرار تعديل أسعار التذاكر هو خطوة استراتيجية لتأمين الأموال اللازمة للعمليات والتحسينات المستمرة.

ومع ذلك، يرى النقاد أن توقيت الزيادة، قبل الألعاب الأولمبية مباشرة، قد يردع الزوار المحتملين ويُنظر إليهم على أنهم يستغلون الطفرة في السياحة لتحقيق مكاسب مالية. مع استمرار التداعيات الاقتصادية للوباء، قد يجد العديد من الأفراد والعائلات أن رسوم الدخول المرتفعة مرهقة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الحضور الإجمالي.

اللوفر فرنسا

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